Держбюджет за 11 місяців звели з дефіцитом у майже 120 млрд грн

Доходи за загальним фондом сягнули за січень-листопад сягнули майже 805,93 млрд грн, видатки - майже 940,97 млрд грн

За січень-листопад бюджет-2020 отримав майже 944,78 млрд грн, видатки за цей період становили 1,06 трлн грн

Державний бюджет України у січні-листопаді цього року зведено з дефіцитом у 119,97 млрд грн, при цьому дефіцит у листопаді сягнув 7,81 млрд грн. Про йдеться у даних Державної казначейської служби України.

За січень-листопад 2020 року державний бюджет України отримав майже 944,78 млрд грн, видатки за цей період становили 1,06 трлн грн.

При цьому доходи за загальним фондом сягнули за цей період майже 805,93 млрд грн, видатки - майже 940,97 млрд грн.

У листопаді доходи держбюджету становили 102,34 млрд грн, з них до загального фонду надійшло майже 85,47 млрд грн. Видатки з держбюджету у листопаді становили 109,88 млрд грн, з них з загального фонду - майже 97,85 млрд грн.

Дефіцит загального фонду держбюджету у січні-листопаді становив - 131,13 млрд грн, у жовтні - майже 10,66 млрд грн.

Додамо, у законі про бюджет-2020 передбачено граничний обсяг дефіциту держбюджету на рівні 298,40 млрд грн, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду держбюджету на рівні 274,49 млрд грн.

Доходи держбюджету на 2020 рік затверджені обсягом 1,02 трлн грн (у тому числі за загальним фондом - 858,75 млрд грн), видатки - 1,27 трлн грн (у тому числі за загальним фондом - 1,14 трлн грн).

Як повідомлялося, 25 грудня президент Зеленський підписав закон про держбюджет-2021.

Раніше Зеленський назвав критику держбюджету-2021 «політичним булінгом».

У державному бюджеті закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат – 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.

У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ..

До слова, голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що Україна наступного року потребувати рекордних запозичень.

Читайте також:



