Скільки отримує глава Нацбанку? Кирило Шевченко оприлюднив інформацію про свою зарплату



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До серпня для зарплат топ-менеджерів Нацбанку діяло обмеження, що було введене під час карантину

Кирило Шевенко отримав за серпень зарплату у сумі 477,791 тис. грн

Голова Національного банку Кирило Шевченко повідомив у декларації, що за серпень отримав зарплату у сумі 477,791 тис. грн. Такі дані містяться в Єдиному держреєстрі декларацій.

Згідно з інформацією, заробітна плата першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової складає 316,398 тис. грн.

Решта членів правління Нацбанку поки не опублікували свої декларації.

Згідно з даними квітневої декларації, заробітна плата ексголови НБУ Якова Смолія становила 417 тис. грн. Потім парламент запровадив обмеження у 47 тис. грн на місяць, яке діяло до 28 серпня, коли Конституційний Суд визнав незаконними обмеження заробітних плат топменеджерам НБУ, посадовцям і суддям у період карантину.

Ці норми втратили чинність з дня ухвалення Конституційним судом цього рішення, що дозволило державним органам у понеділок 31 серпня нарахувати чиновникам та топпосадовцям зарплати у повному обсязі.

Рішення суду є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Обмеження скасовано для працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування), народних депутатів, суддів, суддів Конституційного суду, членів Вищої ради правосуддя, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, прокурорів, працівників, службових і посадових осіб Національного банку України, а також інших службових і посадових осіб, працівників, оплата праці яких регулюється спеціальними законами.

Водночас обмеження зарплат у 47 тисяч грн залишається для керівників, членів виконавчих органів і наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору (включаючи державні банки), управління якими здійснюється відповідно до законодавства про управління об’єктами державної власності.

Судді Верховного Суду, які подали конституційне подання, хвилювалися за законність обмеження своїх зарплат (суддів та чиновників), а не зарплат в державних компаніях, тому не просили КС перевірити законність обмеження зарплат в держбанках, які закріплені пунктом 10 прикінцевих положень квітневих змін до бюджету.

Нагадаємо, з 1 квітня уряд рекомендував обмежити заробітні плати керівникам державних банків 10 мінімальними заробітними платами (47 230 грн) на час дії карантину.

Верховна Рада 13 квітня схвалила зміни до держбюджету, якими на період карантину визначено граничну суму зарплат в держсекторі у 10 мінімальних заробітних плат (наразі МЗП становить 4723 грн).

29 травня Верховний Суд звернувся до КС з поданням, у якому оскаржив окремі положення постанови уряду №392 від 20 травня «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» і положення частин першої, третьої статті 29 закону «Про державний бюджет України на 2020 рік», абзацу дев'ятого пункту 2 розділу 11 «Прикінцеві положення» закону «Про внесення змін до закону «Про державний бюджет України на 2020 рік».