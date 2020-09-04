Ще один топменеджер Приватбанку став заступником голови НБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До призначення у Національний банк Ярослав Матузка із 2016 року працював у Приватбанку, зокрема із 2018 року - керівником напряму з юридичної координації діяльності банку

Матузка у Нацбанку відповідатиме за діяльність фінансово-адміністративного та операційного блоку

Рада НБУ призначила керівника напряму з юридичної координації діяльності Приватбанку Ярослава Матузку заступником голови Нацбанку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що кандидатуру Матузки для призначення на цю посаду подав Раді НБУ голова Національного банку Кирило Шевченко.

«На посаді заступника голови НБУ Ярослав Матузка відповідатиме за діяльність фінансово-адміністративного та операційного блоку регулятора. Він приступить до виконання своїх обов'язків з дотриманням усіх необхідних процедур, визначених законодавством», - йдеться у повідомленні.

«Підвищення ефективності роботи Національного банку та посилення його команди я вважаю своїм пріоритетним завданням. Я знаю Ярослава Матузку як результативного керівника та висококваліфікованого спеціаліста з правових питань.

Він успішно захищав інтереси держави у справах Приватбанку, зокрема супроводжував справи банку у міжнародних судових інстанціях. Фахові знання та досвід роботи у сфері державного фінансового управління безумовно стануть корисним надбанням для центрального банку. Його залучення до команди Нацбанку сприятиме модернізації наших внутрішніх процесів у питаннях фінансового управління, адміністрування та операційної діяльності», - заявив Шевченко.

До призначення у Національний банк Матузка із 2016 року працював у ПАТ КБ «Приватбанк», зокрема із 2018 року - керівником напряму з юридичної координації діяльності банку.

Крім того, був членом наглядової ради АТ АБ «Укргазбанк» у 2010-2017 роках та членом Ревізійної комісії АТ «Ощабданк» у 2011-2014 роках.

Нагадаємо, у серпні рада Національного банку призначила заступником голови НБУ Олексія Шабана, який працював директором департаменту платіжних систем. А до роботи у Національному банку Олексій Шабан пропрацював понад 24 роки у Приватбанку.

Між іншим, 6 серпня міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з Приватбанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в США і в усьому світі.