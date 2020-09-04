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    Нацбанк знизив в шість разів купівлю валюти на міжбанку

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    При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти - Нацбанк знизив в шість разів купівлю валюти на міжбанку
    При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти

    Купівлю валюти скоротили майже до нуля

    Національний банк України протягом тижня 31 серпня – вересня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 11,50 млн доларів. Про це повідомляється на сайті НБУ.

    Національний банк НБУ
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