Нацбанк знизив в шість разів купівлю валюти на міжбанку



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При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти

Купівлю валюти скоротили майже до нуля

Національний банк України протягом тижня 31 серпня – вересня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 11,50 млн доларів. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ продовжив купівлю валюти на міжбанку, скоротивши її в шість разів у порівнянні з минулим тижнем, коли обсяг купівлі склав 68,00 млн доларів.

За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4486,90 млн доларів і продав на 3291,80 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 1195,10 млн доларів.

Нагадаємо, що НБУ за місяць купив на міжбанку $460 млн.

Також, Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 6%.