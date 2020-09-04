Мінекономіки повідомило, скільки грошей отримали безробітні за час карантину



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Наразі зростання кількості зареєстрованих безробітних у центрах зайнятості зупинилася

З 12 березня і до 31 серпня виплачено 7,5 мільярда гривень допомоги з безробіття

В Україні з 12 березня і до 31 серпня виплачено 7,5 мільярда гривень допомоги з безробіття. Про це повідомив міністр економіки Ігор Петрашко, повідомила пресслужба відомства.

Міністр зазначив, що наразі зростання кількості зареєстрованих безробітних у центрах зайнятості зупинилася.

«Заборгованість щодо виплати допомоги з безробіття відсутня», - йдеться у повідомленні міністрества.

Петрашко поінформував, що станом на 3 вересня за програмою допомоги через часткове безробіття виплачено 2,3 млрд грн, фінансування здійснюється кожні 10 днів.

«Щоб підприємства не звільняли людей, ми запровадили програму так званого часткового безробіття, якою скористалося близько 240 суб’єктів. Тим самим, нам вдалося зберегти робочі місця для 380 тис. працівників, які не пішли на біржу праці, а скористалися в пікові часи цією програмою», - зазначив Петрашко.

Нагадаємо, з початку дії карантину (з 12 березня по 31 серпня) статус безробітного отримали 444,4 тисяч українців, загалом станом на 31 серпня кількість безробітних становила 477,7 тисяч громадян - це на 73 % більше, ніж станом на цю ж дату минулого року.

Майже 3,1 млн українців або 17% від робочої сили на піку карантину знаходились у стані прихованого безробіття - зайнятість цих людей була зменшена або вони були відправлені у неоплачувану відпустку.

Національний банк очікує, що рівень безробіття у 2020 році сягне 10%.

Як повідомлялося, Кабмін хоче розширити програму допомоги з часткового безробіття.