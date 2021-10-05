Голова наглядової ради банку, де напали на журналістів, купила ванну за 218 тис. грн

Нова ванна обійшлася Оляні Гордієнко у понад 218 тисяч гривень

Голова наглядової ради державного Укрексімбанку Оляна Гордієнко у вересні купила ванну торгової марки Agape за 218 тисяч гривень. Про це вона вказала у змінах до декларації.

Так, 13 вересня Оляна Гордієнко купила ванна Ottocento торгової марки Agape, а 10 вересня – паркетну дошку Natural Wood Rovere торгової марки Mardegan.

Ванна обійшлася Гордієнко у 218,2 тис. гривень, а паркетна дошка – у 239,1 тис. гривень.

Скріншот з сайту public.nazk.gov.ua. Для збільшення натисніть на зображення

Як відомо, державний Укрексімбанк потрапив у скандал зі ЗМІ. Повідомлялося, що напад на журналістів стався під час інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером, прямо в його кабінеті.

Натомість пресслужба банку звинуватила журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею і заявила, що планує поскаржитися на ЗМІ правоохоронцям.

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