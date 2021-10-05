Київська прокуратура взяла під контроль справу про напад на журналістів у банку

Напад скоєно на журналіста Кирила Овсяного та оператора Олександра Мазура

Журналістів запрошено для проведення допиту як потерпілих

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми» видання «Радіо Свобода» у державному Укрексімбанку (ч. 1 ст. 171 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, 4 жовтня, журналісти програми «Схеми» здійснювали запис інтерв’ю з керівництвом Укрексімбанку у приміщенні банківської установи.

Під час запису, за словами представників ЗМІ, керівництво банку надало вказівку відібрати у них камери, знищити відеозаписи інтерв’ю та заборонити подальшу зйомку.

Наразі журналістів запрошено для проведення допиту як потерпілих для встановлення всіх обставин події.

Досудове розслідування здійснюється співробітниками Голосіївського управління поліції в Києві. Його хід взято на контроль Київською міською прокуратурою.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, напад на журналістів стався під час інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером, прямо в його кабінеті.

Пресслужба банку звинуватила журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею і заявила, що планує поскаржитися на ЗМІ правоохоронцям.