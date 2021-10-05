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    Київська прокуратура взяла під контроль справу про напад на журналістів у банку

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    Напад скоєно на журналіста Кирила Овсяного та оператора Олександра Мазура - Київська прокуратура взяла під контроль справу про напад на журналістів у банку

    Напад скоєно на журналіста Кирила Овсяного та оператора Олександра Мазура

    Фото: Радіо Свобода

    Журналістів запрошено для проведення допиту як потерпілих

    За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми» видання «Радіо Свобода» у державному Укрексімбанку (ч. 1 ст. 171 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    За даними слідства, 4 жовтня, журналісти програми «Схеми» здійснювали запис інтерв’ю з керівництвом Укрексімбанку у приміщенні банківської установи.

    Під час запису, за словами представників ЗМІ, керівництво банку надало вказівку відібрати у них камери, знищити відеозаписи інтерв’ю та заборонити подальшу зйомку.

    Наразі журналістів запрошено для проведення допиту як потерпілих для встановлення всіх обставин події.

    Досудове розслідування здійснюється співробітниками Голосіївського управління поліції в Києві. Його хід взято на контроль Київською міською прокуратурою.

    Слідчі дії тривають.

    Нагадаємо, напад на журналістів стався під час інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером, прямо в його кабінеті.

    Пресслужба банку звинуватила журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею і заявила, що планує поскаржитися на ЗМІ правоохоронцям.

    Теги: прокуратура ЗМІ Київ кримінал банк напад журналіст
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    Київська прокуратура взяла під контроль справу про напад на журналістів у банку