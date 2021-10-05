Напад на журналістів. «Укрексімбанк» хотів виправдати свої дії, але потрапив у новий скандал

Банк звинуватив журналістів у заволодінні банківською таємницею

У державному «Укрексімбанку», де стався напад на знімальну групу проєкту «Схеми», звинуватили журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею.

Нагадаємо, напад стався 4 жовтня під час інтерв'ю з головою правління банку Євгеном Мецгером, прямо в його кабінеті.

Отже, пресслужба банку у Facebook у відповідь на повідомлення журналістів заявила, що планує поскаржитися на ЗМІ правоохоронцям.

«Укрексімбанк» розповів, що 16 вересня вони отримали запит від видання «Радіо Свобода» щодо інтерв’ю з головою правління банку (згідно з переліком питань у запиті). І пресслужба банку підтвердила виданню можливість проведення такого інтерв’ю 4 жовтня.

«Однак, під час інтерв’ю журналіст «Радіо Свобода» Кирило Овсяний поставив низку питань стосовно надання інформації про діяльність клієнтів банку, яку банк отримав у процесі їх обслуговування та правовідносин з ними. Крім того, журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення щодо нібито допущених банком порушень у рамках відповідних правовідносин», – повідомляє пресслужба та додає, що інформація, про яку питав журналіст, «є банківською таємницею, яку банки зобов'язані зберігати, у тому числі шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до неї».

«З огляду на це, пресслужба банку була змушена зупинити подальше проведення зазначеного інтерв’ю. Подальша розмова відбувалася у форматі офрекордс-зустрічі. Журналісту було запропоновано підготувати перелік питань, інформація щодо яких може бути надана банком з дотриманням вимог чинного законодавства України, та надіслати його до банку з метою підготовки розгорнутих відповідей на такі питання», – йдеться у повідомленні.

Пресслужба банку каже, що після цього журналіст з оператором «без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку (з усією записувальною та освітлювальною технікою)».

«Окремо зазначаємо, що, на нашу думку, у діях журналіста Кирила Овсяного містилися ознаки як протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом (банківською таємницею), так і порушення Кодексу етики українського журналіста у частині використання незаконних методів отримання інформації. Враховуючи наведене, Банк розглядає можливість звернення до правоохоронних структур та органів, що регулюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення, щодо аналізу дій журналіста на відповідність вимогам чинного законодавства України і Кодексу етики українського журналіста», – таку відповідь надав державний банк.

Нагадаємо, у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем». За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів поліція розпочала кримінальне провадження.