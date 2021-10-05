В «Укрексімбанку» скоєно напад на журналістів

Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного досудового розслідування нападу на журналістів у банку

За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів поліція розпочала кримінальне провадження

У державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем». Про це повідомляє Радіо Свобода.

Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети». Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео.

Весь цей час знімальна група залишалася заблокованою у кабінеті голови правління банку у його присутності. У кабінеті, окрім самого Мецгера, також був присутній директор департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку, який застосував фізичну силу до оператора «Схем».

Вони оглянули одяг оператора на предмет наявності інших записувальних пристроїв та із погрозами забороняли знімати події на телефон. Оператору та журналісту фізично перешкоджали залишати приміщення.

Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.

Журналіст зміг записати те, що відбувалося, на аудіо.

Журналісти та представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів поліція розпочала кримінальне провадження, повідомляє пресслужба поліції Києва.

На даний час правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування. Інспектори відділу дізнання Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).