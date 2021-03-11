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    Економіка та фінанси

    Голова НКРЕКП надає преференцій російським виробникам струму, штрафуючи українських, – нардеп

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    Голові НКРЕКП Валерію Тарасюку дісталося від&nbsp;ексглави СБУ Валентина Наливайченка - Голова НКРЕКП надає преференцій російським виробникам струму, штрафуючи українських, – нардеп
    Голові НКРЕКП Валерію Тарасюку дісталося від ексглави СБУ Валентина Наливайченка

    За словами Наливайченка, правоохоронні органи повинні детально вивчити обставини візитів Тарасюка до Росії

    Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк надав російським компаніям і імпортерам електроенергії додаткові преференцій, оштрафувавши українських виробників струму.

    Про це заявив народний депутат, ексголова СБУ Валентин Наливайченко.

    «Я не здивуюся, якщо й сьогоднішнє рішення штрафувати українські електростанції, які протидіють російському імпорту, також ухвалював Тарасюк з погодженням зі своїми поки що не встановленими кураторами в РФ», – зазначив ексглава СБУ.

    За його словами, правоохоронні органи повинні детально вивчити обставини всіх візитів голови НКРЕКП Валерія Тарасюка до Російської Федерації та зустрічей з політиками і силовиками в РФ.

    «Минулого року я звертався до компетентних органів України з вимогою перевірити інформацію щодо зв’язків голови НКРЕКП з Російською Федерацією. Щонайменше, вивчити обставини його численних візитів до Москви та контакти з силовиками та політиками країни-агресора. Очевидно, що українська влада не поспішає очищати державні органи влади від російського впливу», – зазначив нардеп.

    За його словами, наглядним результатом діяльності російських агентів впливу в Україні стало відновлення з 2021 року імпорту електроенергії з Росії.

    Раніше тимчасова слідча комісія Верховної ради щодо кризи в енергетиці, опублікувала дані про регулярні перельоти Валерія Тарасюка до Росії після початку російської агресії.

    ТСК ініціювала розслідування щодо зв’язків голови НКРЕКП з силовими структурами Російської Федерації.

    Теги: ТСК Росія СБУ НКРЕКП Валентин Наливайченко
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