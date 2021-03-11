Кожен українець хоче стати гетьманом, а чого хочуть росіяни?

Кілька слів про національний характер росіян

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Москва хороша нынче, из правды слов не выкинешь. Не Париж и Вена, конечно, местами не хватает вкуса, но все же. Да вот и милейший Роман Цымбалюк чуть ли не в каждом своем ролике об этом говорит. Что правда то правда, за последние 20 лет белокаменная сильно изменилась, и в лучшую сторону. Она сверкает огнями и слепит золотом, она ухожена и вычищена до блеска, причем не только в центре, самая окраина и «медвежий» закуток Москвы опрятен как с иголочки. Я смотрю на новые подземные переходы и сердце радуется: рядом с этими архитектурными почти шедеврами – лифты-спуски для инвалидов и беременных. До чего дошел прогресс!

Но зима. Вот неподалеку от того перехода 15 таджиков ломами долбят лед – чистые улицы требуют усилий. Уборочная машина, погрузчик, толпа гастарбайтеров, крики, гудки... Стоп. А почему этот зашквар с уборкой льда? В такой красивой современной Москве, в центре столицы великой России какое-то средневековое действие по уборке улицы. Да еще и рядом с этим гуманистическим лифтом в бессмертие. А все просто. Лифт при подземном переходе – это европейская фишка. Они так делают у себя. «Бездуховное» тамошнее общество заботится о немощных. В России море денег, и она отчаянно, по заветам Петра, подражает западному миру. А вот технологий колки льда Запад Москве не дал. Потому что у них самих нет такой технологии. А почему у них нет этой технологии? Потому что она им не нужна. Зимние катаклизмы в парижах и венах случаются раз в семь лет, можно и перетерпеть. Они, западники, люди практичные. А что же Россия? А Россия в этом случае без технологии. Только лом.

Давно отмечено и многократно обсуждалось принципиальное отсутствие какого-либо вклада русской нации в достижения мировой цивилизации. Речь о фундаментальном вкладе конечно. Это факт неприятный для русского сознания, но очевидный. И здесь нет никакой русофобии. Как сказано, здравый смысл и жизненный опыт. Однако следует указать на нечто, что русские умеют делать и делать хорошо. Это разрушение.

Несомненно, при любом другом руководстве России рано или поздно произойдет то же, что и сейчас – дестабилизация ею пространства вокруг себя. Разрушение энергетически, как правило, менее затратно, чем созидание. Постройка небоскреба требует месяцев, разрушить здание можно за минуту. Именно это и творит Россия по всему миру – разрушает. Именно это они и умеют делать хорошо.

Причина постоянного стремления русского этноса к разрушению – национальный комплекс. Вся история государства Российского, как минимум со времен Ивана третьего, свидетельствует о том с завидными постоянством.

Одно из проявлений такой сущности – почитание начальства. Танец мужчины с женщиной с точки зрения психологии есть сублимация сексуального межполового действия. Женщина по своей природе подсознательно хочет, чтобы ею овладели, мужчина хочет владеть. Это биология, инстинкты. Нынешние русские, с таким восторгом носящие на груди своей футболки портрет российского президента совершают с ним, с этим президентом, ментальный танец. Они хотят, они страстно подсознательно вожделеют, чтобы ими овладели. Такой диагноз нации поставил выдающийся философ 20-го века Н.А. Бердяев в своей знаменитой статье «О вечно бабьем» в русской душе» еще в 1914 году.

Каждый украинец, как известно, «хочет быть гетманом», таков национальный характер. Каждый русский страстно на подкорке желает, чтобы «барин» с ним совершил фигуральный акт насилия. И здесь тоже проявление национального характера. Так было всегда, в реальности, в той крепостной эпохе, и так осталось в психологии русского индивидуума и теперь. Отсюда обожание главы, отсюда фанатичные восторги в адрес того, кто может ими овладеть и владеть. Видимая брутальность русских не должна вводить в заблуждение. Внутренне слабый человек с психологией податливости часто изо всех сил старается показать, что он мачо, «крутой мэн». Ему, псевдомачо, нельзя ни при каких обстоятельствах проявить слабость. Но по-настоящему сильной личности не надо на каждом углу демонстрировать, что он альфа-самец.

Разумеется, особенность русского психотипа, описанная Бердяевым, не единственное сущностное психологическое качество россиян. Нами уже отмечалось иное из базовых национальных качеств, присущее русским – естественная аморальность. Что, вообще говоря, также можно рассматривать в контексте отмеченного выше свойства соотечественников Бердяева.

Подведем краткий итог. Латентное желание быть обесчещенным, ресентимент (зависть, ненависть и агрессия по отношению к другим народам), а также страх перед любой превосходящей силой (при безжалостности к более слабым) – вот три кита на которых зиждется русский национальный психотип. Три свойства, являющиеся следствием сущности русского национального характера. Черты, от которых соседям Украины необходимо в целях самосохранения избавляться. Если такое избавление в принципе еще возможно.

В заключение. Ментальность русской нации не переменить. По крайней мере в ближайшие столетия этого вероятно не произойдет. В конфликте Украины и России дело не в руководителе какой-нибудь из сторон. Все дело в национальной психологии. Любой глава России – это сам русский народ, плод от плоти его. Забывая о чем, можно совершить большую ошибку.

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