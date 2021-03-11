Стало відомо, що станеться з будинком Скрипаля у Солсбері, де виявили «Новачок»

На прибирання у будинку після отруєння небезпечною речовиною вже витрачено 13 тисяч годин

Будинок експолковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля в Солсбері, де його з дочкою отруїли нервово-паралітичною отрутою «Новачок», придбала рада графства Вілтшир, який планує продати його. Про це пише BBC

Після ремонту і прибирання будинок виставлять на продаж. При цьому його не можна було здати в суборенду. Зазначається, що цей дім точно не стане готелем, музеєм чи пабом, але його можна буде використовувати як приватне житло. Відповідне рішення ухвалили після консультацій із сусідами.

На прибирання в будинку вже витрачено 13 тисяч годин, пише Daily Mirror.

Будинок Скрипаля, в якому він жив до отруєння, знаходиться на Крісті-Міллер-роуд у Солбсері, і саме там вперше були виявлені сліди нервово-паралітичного речовини «Новачок» три роки тому.

За версією британської поліції, російські агенти нанесли «Новачок» на ручку дверей будинку Скрипаля, а потім викинули флакон з речовиною у смітник.

Місцевий житель Чарлі Роулі вирішив, що це флакон з парфумами і приніс своїй подрузі, матері трьох дітей, 44-річній Дон Стерджес. Від отруєння вона померла.

Також у контакт із нервово-паралітичною речовиною вступили ще п’ять осіб, серед яких сержант поліцій Нік Бейлі, який першим оглянув будинок Скрипаля.

У минулому році Бейлі звільнився зі служби через проблеми зі здоров’ям. Він відслужив у поліції 18 років.

4 березня 2018 року у британському місті Солсбері знайшли Сергія і Юлію Скрипалів без свідомості.

Після госпіталізації та проведення необхідних аналізів було встановлено, що батько з донькою постраждали від нервово-паралітичної отруйної речовини «Новачок».

У скоєному Велика Британія звинуватила Росію, адже «Новачок» – це отрута радянської розробки, технологія виготовлення якого після розпаду СРСР залишилася у російських науковців.

Додамо, що посол Британії підтвердила, що Скрипалі живі, але відмовилася говорити де вони переховуються.

Торік стало відомо, що ексрозвідник з дочкою змінили імена і виїхали з Британії.