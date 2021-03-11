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    Стало відомо, що станеться з будинком Скрипаля у Солсбері, де виявили «Новачок»

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    Будинок колишнього розвідника Сергія Скрипаля у британському Солсбері продадуть - Стало відомо, що станеться з будинком Скрипаля у Солсбері, де виявили «Новачок»
    Будинок колишнього розвідника Сергія Скрипаля у британському Солсбері продадуть
    Фото: nypost.com

    На прибирання у будинку після отруєння небезпечною речовиною вже витрачено 13 тисяч годин

    Будинок експолковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля в Солсбері, де його з дочкою отруїли нервово-паралітичною отрутою «Новачок», придбала рада графства Вілтшир, який планує продати його. Про це пише BBC.

    Після ремонту і прибирання будинок виставлять на продаж. При цьому його не можна було здати в суборенду. Зазначається, що цей дім точно не стане готелем, музеєм чи пабом, але його можна буде використовувати як приватне житло. Відповідне рішення ухвалили після консультацій із сусідами.

    На прибирання в будинку вже витрачено 13 тисяч годин, пише Daily Mirror.

    Будинок Скрипаля, в якому він жив до отруєння, знаходиться на Крісті-Міллер-роуд у Солбсері, і саме там вперше були виявлені сліди нервово-паралітичного речовини «Новачок» три роки тому.

    За версією британської поліції, російські агенти нанесли «Новачок» на ручку дверей будинку Скрипаля, а потім викинули флакон з речовиною у смітник.

    Місцевий житель Чарлі Роулі вирішив, що це флакон з парфумами і приніс своїй подрузі, матері трьох дітей, 44-річній Дон Стерджес. Від отруєння вона померла.

    Також у контакт із нервово-паралітичною речовиною вступили ще п’ять осіб, серед яких сержант поліцій Нік Бейлі, який першим оглянув будинок Скрипаля.

    У минулому році Бейлі звільнився зі служби через проблеми зі здоров’ям. Він відслужив у поліції 18 років.

    4 березня 2018 року у британському місті Солсбері знайшли Сергія і Юлію Скрипалів без свідомості.

    Після госпіталізації та проведення необхідних аналізів було встановлено, що батько з донькою постраждали від нервово-паралітичної отруйної речовини «Новачок».

    У скоєному Велика Британія звинуватила Росію, адже «Новачок» – це отрута радянської розробки, технологія виготовлення якого після розпаду СРСР залишилася у російських науковців.

    Додамо, що посол Британії підтвердила, що Скрипалі живі, але відмовилася говорити де вони переховуються.

    Торік стало відомо, що ексрозвідник з дочкою змінили імена і виїхали з Британії.

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    Теги: розвідка Росія ГРУ отруєння Велика Британія житло СРСР будинок Сергій Скрипаль
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