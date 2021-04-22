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    Економіка та фінанси

    Голова НКРЕКП відмовився пояснювати причину виплати премій 2,5 млн грн

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    &laquo;Тарасюк заявив, що комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг не має бути діла до того, за що він і ще 5 нелегітимних членів НКРЕКП виписали самі собі по 250 тис. гривень премій&raquo;,&nbsp;&ndash; Кучеренко - Голова НКРЕКП відмовився пояснювати причину виплати премій 2,5 млн грн
    «Тарасюк заявив, що комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг не має бути діла до того, за що він і ще 5 нелегітимних членів НКРЕКП виписали самі собі по 250 тис. гривень премій», – Кучеренко

    «Премія членам НКРЕКП виплачується з фонду бюджету, який фінансує кожен споживач комунальних послуг», – Кучеренко

    Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк офіційно відмовився пояснювати причини свого рішення виплатити самому собі премій 250 тис. грн.

    Про це повідомив народний депутат, перший заступник комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко.

    «Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк в своїй відповіді на мій запит заявив, що комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг не має бути діла до того, за що він і ще 5 нелегітимних членів НКРЕКП виписали самі собі по 250 тис. гривень премій. на думку пана Тарасюка, його премія «не віднесена до питань, пов’язаних з предметами відання комітету Верховної Ради», – повідомив Кучеренко.

    Нардеп нагадав, що премія членам НКРЕКП виплачується зі спеціального фонду державного бюджету, який фінансує кожен без винятку споживач комунальних послуг у своїх платіжках.

    За словами Кучеренка, наразі НАБУ, ДРБ і Нацполіція за його зверненням вивчають питання відкриття кримінального провадження стосовно незаконної виплати членам НКРЕКП премій в розмірі 2,5 млн грн за останні 6 місяців.

    Кучеренко наголосив, що останні дві премії в грудні 2020 і квітні 2021 року були виписані з грубим порушенням закону.

    «Так вже вийшло, пан Тарасюк, що комітет Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг захищає інтереси всіх споживачів електроенергії, газу, тепла і так далі, чиї кошти ви і ваші колеги незаконно привласнили», – додав Кучеренко.

    Нагадаємо, 7 квітня члени НКРЕКП вирішили виплатити собі квартальну премію в розмірі 200-250 тис. грн кожному, мотивуючи це необхідністю «стимулювати високоінтелектуальну працю».

    В 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі заробітну плату в середньому в 2 рази до 200 000 грн на місяць. Згідно з даними НАЗК, члени НКРЕКП стали найбільш високооплачуваними чиновниками в країні.

    Теги: НКРЕКП депутат НАБУ НАЗК премія
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