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    Слов'янська ТЕС аварійно зупинена

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    Аварійна ситуація сталася на енергоблоці, який 15 квітня був підключений до енергосистеми після тримісячного ремонту - Слов'янська ТЕС аварійно зупинена

    Аварійна ситуація сталася на енергоблоці, який 15 квітня був підключений до енергосистеми після тримісячного ремонту

    Фото з відкритих джерел

    Станом на ранок четверга, навантаження на Слов'янську ТЕС становить 0 МВт

    Слов'янська ТЕС ( «Донбасенерго») відключилася від енергосистеми через аварію на енергоблоці №7. Про це свідчать дані НЕК «Укренерго».

    Аварійна ситуація сталася на енергоблоці, який тільки 15 квітня був підключений до енергосистеми після тримісячного ремонту, викликаного підвищеною вібрацією в турбоустановці.

    Станом на 11:15 четверга, навантаження на Слов'янську ТЕС становить 0 МВт: енергоблок №3 знаходиться в резерві, енергоблок № 7 в аварійному ремонті.

    Нагадаємо, в опалювальний сезон 2020-2021 року спостерігалася підвищена аварійність блоків вугільних електростанцій через підвищеного навантаження і недофінансування ремонтних кампаній влітку 2020 року.

    За розрахунками «Центру Разумкова», демпінговий імпорт і цінові обмеження, введені НКРЕКП, в поточний момент позбавляють генеруючі компанії коштів на ремонт обладнання і закупівлю палива, що ставить під загрозу підготовку до наступного опалювального сезону.

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    Теги: ТЕС енергетика НКРЕКП опалювальний сезон Донеччина ремонт
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