  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    НАБУ оголосило у розшук Гладковського-молодшого

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Гладковський тричі не з&rsquo;явився&nbsp;до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - НАБУ оголосило у розшук Гладковського-молодшого
    Гладковський тричі не з’явився до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
    Фото з відкритих джерел

    Правоохоронці вважають, що Гладковський переховується від органів слідства та суду

    Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук одного з восьми підозрюваних у справі «Оптимумспецдеталь» Ігоря Гладковського – сина колишнього першого заступника секретаря Ради безпеки й оборони Олега Гладковського. Як повідомляє пресслужба НАБУ, відповідне рішення детектив постановив 21 квітня.

    «Слідство має достатні підстави вважати, що підозрюваний, розслідування фактів участі якого в корупційній схемі завершене, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що в грудні 2020 року Гладковському відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

    «Рішенням суду його обмежили в ознайомленні з матеріалами до 15 квітня, відтак він уже не мав можливості затягувати досудове розслідування. Його викликали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на 16 квітня та, у зв’язку з неявкою, повторно на 20 та 21 квітня для отримання копії обвинувального акта й реєстру матеріалів досудового розслідування. Однак особа тричі не з’явилася», – пояснили в НАБУ.

    За даними слідства, з допомогою підозрюваного у 2015–2017 роках товариство з обмеженою відповідальністю «Оптимумспецдеталь» отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків із підприємствами «Укроборонпрому». За це Гладковський-молодший отримував 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором обвинувачений отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди.

    Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 369–2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом), а про підозру йому повідомлено 21 грудня 2020 року.

    Читайте також:
    Теги: НАБУ корупція в Україні розслідування корупція Ігор Гладковський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies