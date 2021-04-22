НАБУ оголосило у розшук Гладковського-молодшого

Правоохоронці вважають, що Гладковський переховується від органів слідства та суду

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук одного з восьми підозрюваних у справі «Оптимумспецдеталь» Ігоря Гладковського – сина колишнього першого заступника секретаря Ради безпеки й оборони Олега Гладковського. Як повідомляє пресслужба НАБУ, відповідне рішення детектив постановив 21 квітня.

«Слідство має достатні підстави вважати, що підозрюваний, розслідування фактів участі якого в корупційній схемі завершене, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в грудні 2020 року Гладковському відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

«Рішенням суду його обмежили в ознайомленні з матеріалами до 15 квітня, відтак він уже не мав можливості затягувати досудове розслідування. Його викликали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на 16 квітня та, у зв’язку з неявкою, повторно на 20 та 21 квітня для отримання копії обвинувального акта й реєстру матеріалів досудового розслідування. Однак особа тричі не з’явилася», – пояснили в НАБУ.

За даними слідства, з допомогою підозрюваного у 2015–2017 роках товариство з обмеженою відповідальністю «Оптимумспецдеталь» отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків із підприємствами «Укроборонпрому». За це Гладковський-молодший отримував 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором обвинувачений отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди.

Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 369–2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом), а про підозру йому повідомлено 21 грудня 2020 року.