Голова СЕТАМ заявив про відставку



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Віктор Вишньов висловив сподівання, що команда, яка працювала над проєктом СЕТАМ продовжить розвиватися Фото: facebook.com/v.vyshnov

Віктор Вишньов наголосив, що його відставка - це добровільне рішення, тому ніяких компенсацій йому не виплачуватимуть

Голова державного підприємства «Система електронних торгів арештованим майном» Віктор Вишньов заявив про свою відставку. Про це він повідомив під час прес-конференції, присвяченої п'ятирічним підсумками роботи системи, пише сайт Agravery.com.

«Я звертатимусь до Міністерства юстиції з проханням про добровільне розірвання контракту зі мною, як з керівником підприємства», - заявив Вишньов.

У свою чергу, він висловив сподівання, що команда, яка працювала над проєктом СЕТАМ продовжить розвиватися.

«У мене є багато планів на проекти у яких я прийматиму участь. Це добровільне рішення, тому ніяких компенсацій мені не виплачуватимуть», - додав Вишньов.