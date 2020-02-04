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    Економіка та фінанси

    Голова СЕТАМ заявив про відставку

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    Віктор Вишньов&nbsp;висловив сподівання, що команда, яка працювала над проєктом СЕТАМ продовжить розвиватися - Голова СЕТАМ заявив про відставку
    Віктор Вишньов висловив сподівання, що команда, яка працювала над проєктом СЕТАМ продовжить розвиватися
    Фото: facebook.com/v.vyshnov

    Віктор Вишньов наголосив, що його відставка - це добровільне рішення, тому ніяких компенсацій йому не виплачуватимуть

    Голова державного підприємства «Система електронних торгів арештованим майном» Віктор Вишньов заявив про свою відставку. Про це він повідомив під час прес-конференції, присвяченої п'ятирічним підсумками роботи системи, пише сайт Agravery.com.

     «Я звертатимусь до Міністерства юстиції з проханням про добровільне розірвання контракту зі мною, як з керівником підприємства», - заявив Вишньов.

    У свою чергу, він висловив сподівання, що команда, яка працювала над проєктом СЕТАМ продовжить розвиватися.

    «У мене є багато планів на проекти у яких я прийматиму участь. Це добровільне рішення, тому ніяких компенсацій мені не виплачуватимуть», - додав Вишньов.

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