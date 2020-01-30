Фонд держмайна виставив на продаж київські автостанції



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Номінальна вартість пакета акцій стартує з 195,9 млн гривень

Фонд державного майна виставив на продаж компанію «Київпассервіс«, якої належать ряд автостанцій у Києві та Київській області.

Інформація опублікована на сервісі електронних продажів Prozorro.Sale.

Наголошується, що на продаж був виставлений державний пакет акцій компанії у розмірі 99,99%. Номінальна вартість пакета акцій стартує з 195,9 млн гривень.

Аукціон відбудеться 4 березня. Мінімальний крок аукціону становить 1,9 млн гривень. Розмір гарантованого внеску становить 19,5 млн гривень.

Переможець буде зобов'язаний зберегти основне призначення автостанцій протягом 5 років в Києві і 15 років в області. Крім цього протягом півроку новий власник зобов'язаний погасити заборгованість компанії перед державним бюджетом і невиплачені зарплати працівникам. Також протягом 6 місяців власник не має права звільняти співробітників.

Зазначимо, у власності «Київпассервіс» знаходяться автостанції «Дачна», «Дарниця», «Поділ», «Полісся», «Південна» і центральний автовокзал у Києві, і ще 18 автостанцій та вокзалів в Київській області.