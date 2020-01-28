Голова «Укравтодору» Кубраков: В Україні за рік буде відремонтовано більше 6 тис. км доріг



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Голова «Укравтодору» Олександр Кубраков зазначив, що вже оновили 70% керівного складу служб автомобільних доріг в областях

Олександр Кубраков: цілі дуже амбітні. Але з тією підтримкою, яку ми маємо від бізнесу, усіх гілок державної влади та громадськості – у нас все вийде

Близько 90-95% українських доріг перебувають у незадовільному стані, відтак «Укравтодор» у 2020 році планує втілити безпрецедентний план із перезавантаження застарілої дорожньої системи.

Про це у Facebook повідомив голова «Укравтодору» Олександр Кубраков. У понеділок він разом з Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком і міністром інфраструктури України Владиславом Криклієм презентували план на 2020 рік щодо ремонту доріг.

«Мета – більше 6 тис. км оновлених доріг (з них 4000 – дороги «Укравтодору», – «Главком»). Рекордні 85 млрд грн залучених коштів. І нова управлінська політика. Все це допоможе зробити цей рік переломним», - заявив Кубраков.

Голова «Укравтодору» вказав на три важливих рішення, які в цьому році допоможуть втілити цей план.

По-перше, це жорстка та прозора кадрова політика.

«Вже оновили 70% керівного складу служб автомобільних доріг в областях, а зараз активно впроваджуємо внутрішню систему KPI і незалежну оцінку якості робіт підрядників», - зазначив він.

По-друге, це оптимізація закупівельного процесу: «Укравтодор» розробляє єдині кваліфікаційні вимоги, єдину тендерну документацію, єдиний типовий договір.

По-третє, це міжнародне партнерство та впровадження сучасних рішень: співпраця з IT-компаніями у сфері Big Data, smart-планування з орієнтацією на кількісні та якісні показники, розвиток ІТС (інтелектуальної транспортної системи) і діджитилізація процесів.

«Цілі дуже амбітні. Але з тією підтримкою, яку ми маємо від бізнесу, усіх гілок державної влади та громадськості – у нас все вийде», - додав Кубраков.

Як повідомив раніше радник прем'єра Юрій Голик, уряд у межах затвердженого плану дорожніх робіт на 2020 рік планує побудувати дев’ять об'їзних доріг.