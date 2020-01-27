Гончарук бере участь у презентаціЇ планів роботи «Укравтодору» (трансляція)



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ЄБРР підписав с Олексієм Гончаруком дві угоди на 900 млн євро для українських доріг

Прем'єр анонсував велике будівництво доріг у поточному році

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук бере участь у презентації планів роботи «Укравтодору».

Раніше повідомлялося, що бюджетний комітет Ради підтримав залучення 20 млрд на дороги.

Відомо також, що «Укравтодор» матиме ще два джерела для фінансування доріг.

Повідомлялося також, що «Укравтодор» будуватиме кожну дорогу протягом року.

Як повідомляв «Главком», прем'єрміністр Олексій Гончарук анонсував велике будівництво доріг з 2020 року.

Раніше ЄБРР підписав з Гончаруком дві угоди на 900 млн євро для українських доріг.