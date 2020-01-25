У 2020 році «Укравтодор» може почати випуск єврооблігацій



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Минулого тижня Верховна Рада проголосувала за два важливих для «Укравтодору» законопроекти

«Укравтодор» розглядає можливість випуску єврооблігацій для залучення фінансування на будівництво доріг державного значення у 2020 році.

Про це повідомив керівник «Укравтодору» Олександр Кубрак в інтерв’ю ЦТС.

Зокрема, відповідаючи на питання з приводу будівництва доріг він заявив, що можливий такий спосіб фінансування.

Кубрак нагадав, що минулого тижня Верховна Рада проголосувала за два важливих для «Укравтодору» законопроекти, внісши зміни до бюджетного кодексу і бюджет на 2020 рік.

«Ці законопроекти дають можливість залучати на зовнішніх ринках додаткове фінансування. Ми розглядаємо різні варіанти. Один з них – випуск єврооблігацій. Ми будемо ще консультуватися з Мінфіном, коли і як нам краще це зробити. Але поки що плануємо в кінці першого півріччя», – зазначив глава «Укравтодору».

Нагадаємо, названо переможця тендеру на капітальний ремонт траси Київ-Одеса.