  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    У 2020 році «Укравтодор» може почати випуск єврооблігацій

    • Розсилка
    У 2020 році «Укравтодор» може почати випуск єврооблігацій

    Минулого тижня Верховна Рада проголосувала за два важливих для «Укравтодору» законопроекти

    «Укравтодор» розглядає можливість випуску єврооблігацій для залучення фінансування на будівництво доріг державного значення у 2020 році.

    Про це повідомив керівник «Укравтодору» Олександр Кубрак в інтерв’ю ЦТС.

    Зокрема, відповідаючи на питання з приводу будівництва доріг він заявив, що можливий такий спосіб фінансування.

    Кубрак нагадав, що минулого тижня Верховна Рада проголосувала за два важливих для «Укравтодору» законопроекти, внісши зміни до бюджетного кодексу і бюджет на 2020 рік.

    «Ці законопроекти дають можливість залучати на зовнішніх ринках додаткове фінансування. Ми розглядаємо різні варіанти. Один з них – випуск єврооблігацій. Ми будемо ще консультуватися з Мінфіном, коли і як нам краще це зробити. Але поки що плануємо в кінці першого півріччя», – зазначив глава «Укравтодору».

    Нагадаємо, названо переможця тендеру на капітальний ремонт траси Київ-Одеса.

    Читайте також: Ті самі люди в ту саму хату? Як нова влада «перезавантажує» ДАБІ
    будівництво ремонт Укравтодор фінансування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ