Греція вигадала, як заробити на пандемії коронавірусу

Уряд Греції хоче дати податкову знижку для тих, хто переїде і стане податковим резидентом країни

Влада Греції придумала спосіб, як поправити стан власної економіки і заробити на пандемії коронавірусу, через яку працівники по всьому світу переходять на віддалену роботу.

Йдеться про податкову знижку в розмірі 50% на дохід для тих, хто переїде і стане податковим резидентом Греції, повідомляє CNBC.

Радник прем'єр-міністра з фінансових питань Алекс Пателіс пояснив, що працівники, яких він назвав «цифровими мігрантами», можуть переїхати самі по собі або ж їм запропонують перевестися компанії. Термін знижки становить до семи років, скористатися пропозицією можна буде тільки в 2021 році.

Резидентство є обов'язковою умовою, але тільки в тому випадку, якщо за останні вісім років одержувач пільги не був резидентом протягом семи з них. А ось будь-яких обмежень на дохід або сферу зайнятості не передбачено.

Законопроєкт планують прийняти до кінця поточного року. З його допомогою влада хоче не тільки залучити фахівців, але і повернути хоча б деяких з тих 800 тисяч греків, які на тлі багаторічної боргової кризи покинули країну.

Країна за останні роки пережила найсильніший відтік кадрів у Євросоюзі, проте в останні два роки її економіка почала зростати. Пандемія зупинила цей процес. Єврокомісія очікує, що в поточному році Греція втратить 9% ВВП, а рівень безробіття досягне 18%, що більше, ніж у будь-якого іншого члена єврозони.

До слова, через коронакризу МВФ прогнозує збитки світовій економіці у $28 трильйонів.