Коронакриза: МВФ прогнозує збитки світовій економіці у $28 трильйонів



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За дев'ять місяців глобальна криза забрала життя більше мільйона людей та розвернула глобальну економіку у зворотному напрямку

Орієнтовний збиток для глобальної економіки від пандемії коронавірусу, яка спричинила найгіршу з часів Великої депресії кризу, може коштувати світу 28 трлн доларів упродовж наступних п'яти років.

Таку заяву зробила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва на відкритті осінніх зустрічей зі Всесвітнім банком.

«Протягом наступних п'яти років криза, за наявними оцінками, може обійтися у 28 трлн доларів втраченого ВВП», - наголосила вона.

Як зазначила Георгієва, через кризу МВФ розглядає варіанти подальшого налаштування інструментів кредитування для підтримки потребуючих країн.

«У нас як і раніше є значні ресурси з нашого кредитного потенціалу в 1 трильйон доларів, щоб підтримати країни-члени. Ми надали фінансування 81 країні. Ми призупинили виплату боргу для найбідніших країн-членів і мобілізували 21 мільярд доларів для кредитування на безвідсотковій основі», - додала директорка МВФ.

Вона нагадала, що за дев'ять місяців глобальна криза забрала життя більше мільйона людей та розвернула глобальну економіку у зворотному напрямку. Різко зросли показники безробіття, бідності та суттєво підвищився ризик для економік країн з низьким доходом.

Раніше кксперти Світового банку повідомили, що відновлення економіки після пандемії може тривати п’ять років.

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