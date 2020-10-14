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    Коронакриза: МВФ прогнозує збитки світовій економіці у $28 трильйонів

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    Коронакриза: МВФ прогнозує збитки світовій економіці у $28 трильйонів

    За дев'ять місяців глобальна криза забрала життя більше мільйона людей та розвернула глобальну економіку у зворотному напрямку

    Орієнтовний збиток для глобальної економіки від пандемії коронавірусу, яка спричинила найгіршу з часів Великої депресії кризу, може коштувати світу 28 трлн доларів упродовж наступних п'яти років.

    Таку заяву зробила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва на відкритті осінніх зустрічей зі Всесвітнім банком.

    «Протягом наступних п'яти років криза, за наявними оцінками, може обійтися у 28 трлн доларів втраченого ВВП», - наголосила вона.

    Як зазначила Георгієва, через кризу МВФ розглядає варіанти подальшого налаштування інструментів кредитування для підтримки потребуючих країн.

    «У нас як і раніше є значні ресурси з нашого кредитного потенціалу в 1 трильйон доларів, щоб підтримати країни-члени. Ми надали фінансування 81 країні. Ми призупинили виплату боргу для найбідніших країн-членів і мобілізували 21 мільярд доларів для кредитування на безвідсотковій основі», - додала директорка МВФ.

    Вона нагадала, що за дев'ять місяців глобальна криза забрала життя більше мільйона людей та розвернула глобальну економіку у зворотному напрямку. Різко зросли показники безробіття, бідності та суттєво підвищився ризик для економік країн з низьким доходом.

    Раніше кксперти Світового банку повідомили, що відновлення економіки після пандемії може тривати п’ять років.

     Читайте також: 
    МВФ економіка гроші ВВП криза фінансування безробіття коронавірус
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