В Україні скасували адаптивний карантин: тепер вся країна «помаранчева»

Кабмін повернув загальнонаціональний карантин

Влада України відмовляється від адаптивного карантину та запроваджує обмеження помаранчевого рівня небезпеки на всій території держави.

Відповідне рішення уряд прийняв сьогодні на засіданні.

Забороняють масові заходи за участю більше 20 осіб, заповненість більше 50% місць у театрах та кінотеатрах, громадському транспорті. Заборона дискотек, закладів харчування з організацією дозвілля, роботу після 22:00 до 7:00 ресторанів і кафе; планових госпіталізацій.

При цьому повністю забороняється проведення дискотек, робота нічних клубів та розважальних закладів, діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля - ресторанів, кафе, барів, закусочних.

Під забороною і перевезення пасажирів громадським транспортом на міських, приміських, внутрішньообласних, міжобласних маршрутах у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу.

Заборонено роботу після 22 до 7:00 кафе і ресторанів, крім адресної доставки та замовлення на винос.

Розміщення відвідувачів в закладах громадського харчування можливо лише на відстані менше 2 метрів між місцями для сидіння за сусідніми столиками і більше 4 осіб за столом без урахування дітей у віці до 18 років.

Крім того, відвідувачі повинні заходити в заклад і пересуватися по ньому з одягненими засобами індивідуального захисту, які прикривають рот і ніс.

Також вводиться час для пенсіонерів. Він буде діяти з 10:00 до 12:00 на об'єктах торгівлі, в органах влади тощо.

Нагадаємо, що уряд запровадив карантин вихідного дня, який почне діяти вже з 14 листопада. Вводиться жорсткий карантин з 00:00 суботи до 00:00 понеділка, тобто кожен уїк-енд.





До слова, сьогодні під Кабміном підприємці протестують проти нових обмежень уряду.

Коронавірус в Україні

Всього 489808

Хворіють 259402

Одужали 221459

Померли 8947

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 611 людей. Також відомо, що одужали 6 802 особи (у попередній день 5 514), а 191 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 350 дітей і медпрацівників – 493. Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.