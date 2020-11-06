Пів мільйона робочих місць. Глава уряду відзвітував про виконання своєї обіцянки

Багато українців під час карантину втратили роботу

Шмигаль анонсував програму зі створення 500 тисяч робочих місць ще навесні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що за останні місяці, починаючи з травня, в Україні було створено близько 400 робочих місць. Про це стало відомо 6 листопада під час презентації аудиту держави, яку проводив уряд.

«Шмигаль на моє питання де 500 тисяч обіцяних робочих місць, заявив, що вже створено 400 тисяч робочих місць і ще 400 тисяч зберегли», - написав народний депутат від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

Він додав, що лише не розуміє, де ці робочі місця.

«Але якщо вірити Шмигалю, то в Україні не просто бум, але економічний підйом небачених масштабів», - додав наардеп.

Нагадаємо, у квітні Шмигаль пообіцяв, що уже в травні уряд створить 500 тисяч робочих місць для всіх українців, які через карантинні обмеження втратили роботу на території держави чи за кордоном.

13 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді пообіцяв, що уряд затвердить програму створення робочих місць.

Як вже повідомлялося, 6 листопада уряд презентував результати аудиту держави.





Отже, за результатами економічного аудиту уряд встановив, що розмір нереалізованого потенціалу України за останні 10 років становить один трильйон доларів.