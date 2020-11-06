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    Економіка та фінанси

    Пів мільйона робочих місць. Глава уряду відзвітував про виконання своєї обіцянки

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    Багато українців під час карантину втратили роботу&nbsp; - Пів мільйона робочих місць. Глава уряду відзвітував про виконання своєї обіцянки
    Багато українців під час карантину втратили роботу 

    Шмигаль анонсував програму зі створення 500 тисяч робочих місць ще навесні

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що за останні місяці, починаючи з травня, в Україні було створено близько 400 робочих місць. Про це стало відомо 6 листопада під час презентації аудиту держави, яку проводив уряд.

    «Шмигаль на моє питання де 500 тисяч обіцяних робочих місць, заявив, що вже створено 400 тисяч робочих місць і ще 400 тисяч зберегли», - написав народний депутат від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

    Він додав, що лише не розуміє, де ці робочі місця.

    «Але якщо вірити Шмигалю, то в Україні не просто бум, але економічний підйом небачених масштабів», - додав наардеп.

    Нагадаємо, у квітні Шмигаль пообіцяв, що уже в травні уряд створить 500 тисяч робочих місць для всіх українців, які через карантинні обмеження втратили роботу на території держави чи за кордоном.

    13 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді пообіцяв, що уряд затвердить програму створення робочих місць.

    Як вже повідомлялося, 6 листопада уряд презентував результати аудиту держави


    Отже, за результатами економічного аудиту уряд встановив, що розмір нереалізованого потенціалу України за останні 10 років становить один трильйон доларів.

    економіка бізнес Олексій Гончаренко фінанси карантин робота праця уряд Денис Шмигаль
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