Гривня цього року зміцнилась найбільше серед усіх валют світу



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Наразі курс гривні зміцнюється через надлишок валюти на ринку

Від початку 2019 року курс української гривні відносно долара підвищився на 19%, що зробило її першою у рейтингу валют, які найбільше виросли.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зміцнення гривні відносно долара у 2019 році стало найбільшим серед усіх світових валют та значно перевершило ревальвацію другої у рейтингу валюти — російського рубля. Курс останнього відносно долара зріс на близько 12%.

Серед найбільш ревальвованих валют світу також єгипетський фунт, тайський бахт та ізраїльський шекель.

У Bloomberg зазначають, що міцніша гривня сприяє стримуванню трудової міграції з України, адже стимули для виїзду на заробітки падають через зростання платоспроможності всередині країни.

Якщо у 2016 році зарплати у Польщі були у 4 рази вищими, ніж в Україні, то у 2019 році різниця між рівнями зарплати зменшилася до 2,5 раза.

Зазначимо, що наразі курс гривні зміцнюється через надлишок валюти на ринку. Цей надлишок спричинили інвестиції іноземців у державні облігації та великі доходи від експорту агропродукції за кордон. Нацбанк може згладжувати такий надлишок, викуповуючи «зайву» валюту з ринку для поповнення міжнародних резервів.