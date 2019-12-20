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    Економіка та фінанси

    Відсьогодні в обігу з'являться монети 5 гривень

    • Розсилка
    Відсьогодні в обігу з'являться монети 5 гривень

    Також 20 грудня в обіг надійдуть оновлені банкноти номіналом 50 гривень

    З 20 грудня в Україні введуть в обіг монети номіналом 5 гривень.

    Про це повідомили у Нацбанку.

    Монета має поступово замінити паперові банкноти 5 гривень. В НБУ зазначають, що чеканити монети державі вигідніше, аніж друкувати паперові гроші.

    «Тривалість життя монет є значно вищою за тривалість життя банкнот дрібних номіналів. Монети перебувають в обігу близько 20-25 років. Натомість банкноти номіналами 5 та 10 гривень можуть перебувати в обігу незначний проміжок часу – у середньому один — два роки», — кажуть в установі. 

    Також 20 грудня в обіг надійдуть оновлені банкноти номіналом 50 гривень з удосконаленою системою захисту.

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    Відсьогодні в обігу з'являться монети 5 гривень
    Відсьогодні в обігу з'являться монети 5 гривень
    Відсьогодні в обігу з'являться монети 5 гривень
    Відсьогодні в обігу з'являться монети 5 гривень

    Нагадаємо, 25 червня у Нацбанку презентували нову банкноту номіналом 1000 гривень. Її випустили в обіг 25 жовтня 2019 року. Крім цього, Нацбанк вивів з обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок з 1 жовтня 2019 року. Вони перестали бути платіжними засобами, тобто розрахуватися ними неможливо.

     

    Національний банк гроші монета
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