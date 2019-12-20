Гончарук визнав, що грошей на всіх не вистачить



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук

Прем'єр запевняє, що «катастрофи немає», а в уряді просто складний період «закривати рік»

Бюджетних коштів на все не вистачає, проте найголовніші напрямки точно будуть закриті. Так, вже профінансовані пенсії, а зарплати і соціальні виплати будуть проголосовані. Про це розповів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час години запитань до уряду у Раді.

«Зараз нас з вами намагаються качати для того, щоб ми з вами сварилися, шукали непорозуміння, десь недовіряли один одному. Я закликаю вас зберігати спокій, насправді все досить непогано, у нас складний період «закривати рік». Це завжди складно. У нас залишилися 7 фінансових днів до кінця року. Я хочу вас запевнити, що пенсії вже профінансовано, зарплати будуть профінансовані, соціальні виплати будуть профінансовані, з субсидіями проблем немає, по капітальних випадках ми кожен день пріоритизуємо те, що найважливіше. Тому що на все грошей не вистачає, але найголовніше ми точно «закриємо», те що критично. Ніякої катастрофи нема», - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів України заявило, що виплати за захищеними статтями - зарплата, пенсії, всі соціальні платежі - відбуваються за графіком, а решта платежів, які були зареєстровані вже в грудні, будуть проведені після аналізу їх пріоритетності разом із розпорядниками бюджетних коштів з огляду на невиконання доходів Державного бюджету цього року.

Також очільниця Мінфіну зізналась, що в Україні на кінець року існує недовиконання по доходах, зокрема це доходи, які стосуються Державної митної служби України.