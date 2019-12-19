Долар знову подешевшав: курс валют на 19 грудня



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Гривня продовжує зміцнюватися

На 19 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,41 грн/дол.,

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 19 грудня встановлені на такому рівні:

23,413086 грн за долар;

26,023645 грн за євро;

0,374110 грн за російський рубль;

30,596255 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 18 грудня курс всіх вказаних валют впав.

Нагадаємо, із серпня 2018 року офіційний курс гривні до долара розраховується на підставі інформації про всі угоди з купівлі-продажу доларів на умовах «тод», «том» і «спот», які в день розрахунку офіційного курсу акумулювалися банками на міжбанківському валютному ринку України (далі - МВРУ) з іншими банками і з Національним банком, та інформація про які надавалася Національному банку торгово-інформаційними системами до 15:30 відповідного робочого дня.

Як повідомлялося, у Нацбанку пояснили зміцнення гривні.