Долар знову подешевшав: курс валют на 19 грудня
Гривня продовжує зміцнюватися
На 19 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,41 грн/дол.,
Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 19 грудня встановлені на такому рівні:
23,413086 грн за долар;
26,023645 грн за євро;
0,374110 грн за російський рубль;
30,596255 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 18 грудня курс всіх вказаних валют впав.
Нагадаємо, із серпня 2018 року офіційний курс гривні до долара розраховується на підставі інформації про всі угоди з купівлі-продажу доларів на умовах «тод», «том» і «спот», які в день розрахунку офіційного курсу акумулювалися банками на міжбанківському валютному ринку України (далі - МВРУ) з іншими банками і з Національним банком, та інформація про які надавалася Національному банку торгово-інформаційними системами до 15:30 відповідного робочого дня.
Як повідомлялося, у Нацбанку пояснили зміцнення гривні.