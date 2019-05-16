Гройсман дав завдання Коболєву: до кінця року відокремити оператора ГТС



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Анбандлінг потрібен Україні для переговорів з Росією щодо продовження транзиту газу

«Нафтогаз» повинен зробити все, щоб до кінця 2019 року завершити анбандлінг (відокремлення діяльності з транспортування природного газу від видобутку і постачання). Про це сьогодні заявив прем’єр Володимир Гройсман під час засідання Координаційної ради з питань проведення реформ у паливно-енергетичному комплексі.

«Уряд України наполягає і вимагає від НАК «Нафтогаз України» ухвалити і реалізувати необхідні рішення, які дозволять завершити процес анбандлінгу державної компанії до кінця поточного року за моделлю, ухваленою ще у липні 2016 року», - сказав Гройсман.

Він наголосив, що обрана у 2016 році модель анбандлінгу враховує всі вимоги міжнародних партнерів України і не потребує ані внесення змін до законодавства, ані будь-яких інших дій, які можуть так чи інакше затримати процес розділення НАК «Нафтогаз України».

Ефективний анбандлінг, за словами Гройсмана, стане запорукою формування незалежного і сертифікованого за європейськими вимогами оператора української газотранспортної системи. Це посилить позиції і роль України в переговорному процесі з Росією щодо продовження транзиту і збереження української ГТС з 2020 року.

«В силу різних обставин можу констатувати, що робота НАК «Нафтогаз України» по цьому питанню (реалізувати ухвалені рішення щодо анбандлінгу – Ред.) не зазнала успіху. Багато було розмов і питань, але рішень, які були б прийняті в рамках виконання завдань Уряду, «Нафтогаз України» так і не схвалив. Модель анбандлінгу OU – найбільш прийнятна і єдина, яка може бути реалізована до кінця 2019 року. Сьогодні вже травень. З липня 2016 року «Нафтогаз України» втратив багато часу щодо досягнення цілей», - поскаржився прем’єр.

Глава Нафтогазу Андрій Коболєв уважно слухав критику Гройсмана

Нагадаємо, сьогодні прес-служба Володимира Зеленського повідомила, що команда новообраного президента планує створити незалежного оператора української газотранспортної системи.

«Україна гарантує надійне транспортування газу за європейськими правилами, однак для цього потрібно створити незалежного оператора ГТС. Цей процес буде завершений у поточному році, але не за будь-яку ціну і не в інтересах окремих політичних сил», – говориться в повідомленні команди Зеленського.