У Зеленського планують створити незалежного оператора української ГТС



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Фото: Україна молода

Команда новообраного президента зазначає, що цей процес буде завершений у поточному році, але не за будь-яку ціну і не в інтересах окремих політичних сил

Команда новообраного президента Володимира Зеленського планує створити незалежного оператора української газотранспортної системи. Про це йдеться у повідомленні команди Зеленського у Facebook.

«Сьогодні ціна на паливо значно нижча, тому логічним буде рішення: почати запасатись газом на майбутній опалювальний сезон. Та більш того, шукати надійні джерела постачання, особливо на тлі того, що досі не визначені умови постачання газу з Росії до ЄС через Україну з 1 січня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Команда новообраного президента розраховує на співпрацю з урядом і втілення виважених і вчасних рішень, узгоджених з ЄС, США та іншими партнерами.

«Тільки так, спільними зусиллями ми забезпечимо достатню кількість газу для домівок українців», - наголошується у повідомленні.

«Україна гарантує надійне транспортування газу за європейськими правилами, однак для цього потрібно створити незалежного оператора ГТС. Цей процес буде завершений у поточному році, але не за будь-яку ціну і не в інтересах окремих політичних сил», - резюмує команда Зеленського.

Як повідомив напередодні голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв, припинення «Газпромом» транзиту газу через Україну в січні 2020 року - цілком імовірний сценарій, і Україна готується до нього.

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз» подала скаргу до Єврокомісії на антиконкурентні дії російського «Газпрому» у справі про транзит газу до ЄС.

Між іншим, 4 травня голова «Нафтогазу» заявив, що ведуться перемовини про поставку газу з США.