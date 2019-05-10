Коболєв - прем'єр, Тимошенко – спікер. Коломойський розписав кадрову шахматку при президентові Зеленському



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Бізнесмен Ігор Коломойський

На думку бізнесмена Ігоря Коломойського, «Зеленський - це ідеологія розвитку країни, а прем'єром нехай буде Коболєв, бо він же технічна людина, яка буде виконувати концепцію розвитку країни»

Бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв'ю РБК-Україна. розписав кадрову шахматку при президентові Володимирі Зеленському.

«Я вважаю, що Зеленський - це ідеологія розвитку країни. Політична легітимність. Аваков? Давайте не будувати безглузді статичні конструкції. Може йому взагалі не потрібно це прем'єрство, може він залишиться собі далі міністром внутрішніх справ і буде гарантом стабільності. Для такого, як Зеленський, це важлива опора. А прем'єром нехай буде Коболєв. Бо він же технічна людина, яка буде виконувати концепцію розвитку країни», - заявив Коломойський.

На його думку, важливо саму концепцію розвитку написати.

«Її у нас немає. Її не було останні 15 років», зазначив бізнесмен.

На питання журналіста, чи не хоче він сам написати концепцію розвитку країни, Коломойський відповів: «Я ні. Я що письменник?»

Бізнесмен зізнався, кого більше хотів бачити президентом – Юлію Тимошенко чи Володимира Зеленського.

«З них двох - я за Зеленського. Ми звичайно, її поважаємо, думаю вона не погано б впоралася, але все одно були ризики. По-перше, людина на цій посаді швидко бронзовіє, і чим вона старше, тим це відбувається швидше», - пояснив Коломойський.

Він додав, що Зеленський йому дуже добре зрозумілий.

«Взагалі не викликає жодних питань», - резюмував Коломойський.

Як повідомлялось, бізнесмен припускав, що нинішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков потенційно також може стати прем'єр-міністром України.

Раніше Коломойський заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має залишитися в новому уряді при президенті Зеленському.

Зазначимо, що, за даними поінформованого джерела, до другого туру Аваков розпорядився припинити можливі фальсифікації на користь Петра Порошенка.

Напередодні речник штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков висловив думку, що до парламентських виборів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков буде виконувати свої функції.

Раніше бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що вважає за необхідне, щоб нинішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зберіг свою посаду в наступному Кабінеті міністрів.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Він офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями.

Як відомо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.