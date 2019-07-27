Гройсман не вірить, що МВФ погодиться на зниження тарифів



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Прем'єрміністр України Володимир Гройсман

Прем’єр не впевнений, що Україні вдасться домовитися з МВФ щодо зниження цін на газ

Прем'єрміністр України Володимир Гройсман вважає, що шанси пом'якшити вимоги Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо тарифів на газ для українців - мінімальні.

Про це він заявив в ефірі «Радіо НВ».

Гройсман таким прогнозом прокоментував висловлювання представника президента в Кабміні Андрія Геруса про те, що команда нового президента на переговорах у вересні запропонує фонду пом'якшити позицію з цінами на газ і лібералізації ринку газу.

«Шанси на те, що це буде знято, на мій погляд, як я зараз оцінюю, мінімальні. Якщо це вдасться, то це буде позитивно», - сказав прем'єр.

При цьому Гройсман укотре нагадав, що це зобов'язання Україна взяла на себе багато років тому - за прем'єрства Юлії Тимошенко.

Раніше повідомлялося, що МВФ погіршив прогноз зростання світового ВВПцьогоріч до 3,2%.

Представник президента в уряді Андрій Герус у свою чергу заявляє, що переговори стосовно нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом заплановано на вересень.

Також голова Національного банку України Яків Смолій під час зустрічі з представниками «Європейської бізнес асоціації» заявив, що подальша співпраця України з Міжнародним валютним фондом є важливою для підтримки макроекономічної стабільності, однак відсутність цієї співпраці не призведе до дефолту.

Нагадаємо, раніше у Нацбанку попередили, що затримка у проведенні ключових реформ або кроки щодо нівелювання попередніх досягнень, у тому числі з-за судових і законодавчих рішень, можуть суттєво посилити вразливість економіки України і перешкодити продовженню співпраці з МВФ.