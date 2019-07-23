МВФ погіршив прогноз зростання світового ВВП цьогоріч до 3,2%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міжнародний валютний фонд

Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання економіки РФ на цей рік - до 1,2%

Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз зростання світової економіки на 0,1 відсотковий пункт. Новий прогноз на 2019 рік становить 3,2%, на 2020 рік - 3,5%.

Про це йдеться в липневому огляді світової економіки (World Economic Outlook, July 2019).

Зокрема, у поточному році для країн з ринком, що формується, і країн, що розвиваються, прогноз знижений на 0,3 процентних пункти (п.п.) - до 4,1%, на 2020 рік - на 0,1 п.п., до 4,7%. Зазначимо, що показники погіршилися порівняно з квітневим прогнозом МВФ.

Водночас для економік країн СНД у 2019 році Фонд прогнозує зростання на 1,9% (2,2% у квітневому прогнозі), у 2020 році - на 2,4% (прогноз збільшвся на 0,1 п.п.). Прогноз зростання ВВП держав СНД без урахування Росії в 2019 та 2020 роках залишено на рівні 3,5 і 3,7%.

Крім того, через слабкі темпи зростання в першому кварталі МВФ погіршив прогноз зростання економіки Росії на 2019 рік до 1,2%. За попередніми прогнозами Фонду, очікувалося збільшення ВВП на 1,6%. У 2020 році відбудеться прискорення до 1,9%, що на 0,2 п.п. краще за квітневий прогноз.