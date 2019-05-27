Гройсман розповів, у якому фінансовому стані перебуває Україна



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Україна накопичила 20 млрд доларів валютних резервів, на єдиному казначейському рахунку близько 60 млрд грн.

Україна за балансом нині перебуває у доброму фінансовому стані.

Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв'ю на ICTV, відповідаючи на запитання ведучої про те, що від команди Зеленського вже прозвучала теза щодо можливості відмови від чергового траншу МВФ з огляду на рекордні золотовалютні резерви у розмірі 20 млрд дол.

«Зараз країна знаходиться по балансу в доброму фінансовому стані. Ми накопичили 20 млрд доларів валютних резервів, долар був абсолютно стабільний, навіть йшов до зниження, на єдиному казначейському рахунку близько 60 млрд грн. Всі програми фінансуються. Я три роки цю стабільність тримав і накопичував резерви», - наголосив він.

За словами глави уряду, його стратегія полягала у тому, щоб борги віддати або знизити їх до мінімуму. І це вдалося зробити, адже ще зовсім недавно держборг по відношенню до ВВП був 80%, а сьогодні 59%.

«Тобто, він (борг - ред.) знижується до ВВП і виходить на безпечну траєкторію, і це потрібно було продовжувати», - наголосив Прем'єр-міністр.

Коментуючи переговори із Міжнародним валютним фондом, Гройсман сказав, що місія МВФ працює в Україні.

«Ми в діалозі. Тобто для МВФ важливо, щоб при перегляді програми була засвідчена чітка політика, що далі робитиме держава», - зазначив він.