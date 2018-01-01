Гройсман запевняє, що у бюджеті достатньо коштів для підвищених пенсій

«Наше завдання – підвищити пенсію тим, хто має великий стаж роботи», запевняє прем’єр

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що у бюджеті України є достатньо коштів для забезпечення зростаючих пенсій. Про це він заявив у п’ятницю в Маріуполі, на зустрічі з мешканцями міста, перебуваючи з робочою поїздкою на Донеччині, повідомили в департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької



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Фото: Главком Володимир Гройсман

«Наше завдання – підвищити пенсію тим, хто має великий стаж роботи», запевняє прем’єр

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що у бюджеті України є достатньо коштів для забезпечення зростаючих пенсій.

Про це він заявив у п’ятницю в Маріуполі, на зустрічі з мешканцями міста, перебуваючи з робочою поїздкою на Донеччині, повідомили в департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«Наше завдання – підвищити пенсію тим, хто має великий стаж роботи, але мав малу зарплатню. У бюджеті є достатньо коштів для забезпечення зростаючих пенсійних виплат», - сказав Гройсман.

Як доповів голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний, у Донецькій області понад 863 тисячі пенсіонерів, з них 93% отримали підвищення пенсій. Середній розмір пенсії у регіоні становив 3200 гривень.

Як відомо, з 1 січня 2018 року розмір максимальної пенсії в Україні сягає 13,8 тис. грн.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман на прес-конференції 22 грудня пообіцяв, що у 2018 році середній розмір пенсії збільшиться до 2786 грн. «Виросте середня пенсія в Україні, яка до реформи становила 1886 гривень, вона буде дорівнювати 2786 гривням. Тобто, фактично 900 гривень плюс», - пообіцяв він. Дещо більше пощастило військовим пенсіонерам – їм Гройсман пообіцяв додати 1,5 тис. грн.

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