Стало відомо, які зарплати у Баканова і Грицака
Грицак отримує на 18 тисяч гривень більше, ніж його наступник
Заробітна плата виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України Івана Баканова за червень становила 54 564 гривні.
Про це 9 липня повідомляють Українські Новини з посиланням на відповідь пресцентру СБУ на запит журналістів.
Зазначається, що зарплата Баканова вказана з урахуванням надбавок, доплат і премій.
Розмір окладу Баканова не уточнюється.
Водночас заробітна плата голови Служби безпеки України Василя Грицака, який подав у відставку, а Верховна Рада відмовилася його звільнити, за червень становила 72 338 гривень.
Як відомо, Грицак пішов у відпустку.
Нагадаємо, 22 травня президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України свого друга дитинства Івана Баканова.