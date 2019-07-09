Стало відомо, які зарплати у Баканова і Грицака



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Баканов на час відпустки Грицака виконує його обов’язки

Грицак отримує на 18 тисяч гривень більше, ніж його наступник

Заробітна плата виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України Івана Баканова за червень становила 54 564 гривні.

Про це 9 липня повідомляють Українські Новини з посиланням на відповідь пресцентру СБУ на запит журналістів.

Зазначається, що зарплата Баканова вказана з урахуванням надбавок, доплат і премій.

Розмір окладу Баканова не уточнюється.

Водночас заробітна плата голови Служби безпеки України Василя Грицака, який подав у відставку, а Верховна Рада відмовилася його звільнити, за червень становила 72 338 гривень.

Як відомо, Грицак пішов у відпустку.

Нагадаємо, 22 травня президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України свого друга дитинства Івана Баканова.