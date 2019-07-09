Зеленський отримує за день роботи президентом понад 1 тис грн



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За 2017 рік Зеленський задекларував квартиру в Британії, будинок в Іванковичах і рахунки за кордоном, а за 2018 - віллу в Італії

За червень президент отримав 28 тис грн

Перша заробітна плата президента Володимира Зеленського становила 12,7 тис. гривень за травень, а за червень - 28 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

«Заробітну плату президентові України Зеленському В. О. в травні 2019 року з моменту вступу на пост нараховано в розмірі посадового окладу – 12 727 гривні, у червні 2019 року - 28 000 гривень», - сказано в ній.

Зеленський обіймає посаду голови держави з 20 травня 2019 року.

Відповідно, один його робочий день оцінювався 1 273 гривнями у травні і 1 555 гривнями у червні.

У перерахунку на всі дні місяця глава держави отримував 1 061 гривню і 933 гривні відповідно.

Водночас, якщо розраховувати виплачену, а не нараховану зарплату, то сума буде меншою.

«Інших складових заробітної плати (надбавок, премій тощо) президентові України не встановлено. З нарахованої заробітної плати сплачено податки і збори згідно з чинним законодавством: у травні 2019 року - 2 482 гривні, у червні - 5 460 гривень», - йдеться у відповіді.

Таким чином, за травень Зеленському було виплачено 10 245 гривень зарплати, а за червень - 22 540.

Відповідно, це 854 гривні на день або 1 025 гривень за робочий день в травні і 751 гривня в день або 1 252 гривні за робочий день у червні.

Нагадаємо, за 2017 рік Зеленський задекларував квартиру в Британії, будинок в Іванковичах і рахунки за кордоном. За 2018 Зеленський задекларував віллу в Італії.

До слова, п’ятий президент України Петро Порошенко віддавав всю свою зарплату благодійному фонду з 2014 року.