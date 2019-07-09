Керівництво Офісу президента працює безкоштовно – ЗМІ



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Андрій Богдан призначений головою Адміністрації президента 21 травня

Керівнику Офісу президента Андрію Богдану і його заступникам зарплату ще не нараховували - Держуправління справами

Керівник Офісу президента Андрій Богдан і його заступники не отримували заробітну плату в травні і червні.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

«Заробітна плата керівникові Офісу президента України Богдану А. Й., першому заступникові керівника Офісу президента України Трофімову С. В. та заступникам керівника Офісу президента України Костюку Ю. Ю., Рябошапці Р. Г., Тимошенку К. В., Пристайку В. В. і Гончаруку О. В. у травні та червні 2019 року не нараховувалась», - сказано у листі.

Зазначається, що Богдан, Трофімов, Костюк, Рябошапка та Тимошенко були призначені в Адміністрацію президента 21 травня, Пристайко - 22 травня, а Гончарук - 28 травня.

З 25 червня всі вони були переведені в Офіс президента.

Згідно з відповіддю Держуправління справами, зарплата їм не нараховувалася, як в Адміністрації президента, так і в Офісі президента.

Як повідомлялося, закон про люстрацію забороняв Андрію Богдану обіймати посаду голови Адміністрації президента. Зеленський створив Офіс президента і призначив його керівником Богдана.

Нагадаємо, Зеленський отримує за день роботи президентом понад 1 тис грн.

Водночас оклад спікера Зеленського вищий, ніж перша зарплата президента.