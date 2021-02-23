Група «Нафтогаз» демонстративно порушує рішення суду – заява РГК

РГК вчергове нагадує, що не працює на ринку постачання газу та її діяльність не пов‘язана з будь-яким постачальником газу

Керівництво НАК «Нафтогаз України» продовжує свої дії, направлені на нанесення шкоди діловій репутації РГК. Заява головного виконавчого директора групи «Нафтогаз» Отто Ватерландера порушує рішення Господарського суду міста Києва від 08.12.2020 року у справі №910/14005/20, незважаючи на те, що місяць тому НАК «Нафтогаз України» визнав та виконав його, спростувавши свої попередні недостовірні заяви. Про це йдеться у заяві компанії РГК, що є у розпорядженні «Главкома». Далі наводимо її повний текст.



РГК вчергове нагадує, що не працює на ринку постачання газу та її діяльність не пов‘язана з будь-яким постачальником газу. Умисні намагання посадових осіб групи «Нафтогаз» незаконно та необґрунтовано приписати РГК діяльність на ринку постачання газу можна пояснити лише їх власними невдалими діями на ринку постачання та прагненням створити для РГК образ «всесильного конкурента», діяльність якого заважає менеджерам державної компанії сумлінно виконувати свої обов’язки та обіцянки перед споживачами та владою. Насамперед мова йде про глобальні провали та невиправдані очікування суспільства, які не раз були задекларовані, а саме:

Група «Нафтогаз» зірвала виконання державної програми 2020 зі збільшення видобутку газу для підвищення енергетичної безпеки України. Результат гнітючий – незважаючи на значні інвестиції, які стали можливими завдяки підвищенню ціни газу для населення. Державні компанії зменшили об’єми видобутку газу, а НАК «Нафтогаз України» нарощує закупівлі дорогого імпортного газу. Такі дії прямо відображаються на ціні газу.

Група «Нафтогаз»є монополістом, який володіє «Укргазвидобуванням», що забезпечує їй контроль над 75% газу українського видобутку. За рахунок такої монополії НАК «Нафтогаз України» зловживає державним ресурсом газу для витиснення конкурентів з ринку постачання газу.

Група «Нафтогаз» симулює анбандлінг, заявляючи про відділення газотранспортної складової зі свого бізнесу, в той же час продовжує впливати на Оператора ГТС, адже всі надходження від транзитного договору з «Газпромом» отримує безпосередньо Нафтогаз. На додачу, група Нафтогаз володіє пакетами акцій операторів ГРМ, та навіть управляє деякими з них.

Такі результати діяльності призвели до зростання цін на ринку газу та спонукають керівництво групи «Нафтогаз» до проявив гіперактивності у інформаційному просторі. Саме тому менеджери Нафтогазу демонстративно порушують рішення суду.

РГК – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, що обслуговують понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.