«Нафтогаз» визнав, що розповсюджував фейки про операторів газових мереж

НАК «Нафтогаз України» оприлюднив інформацію на виконання рішення Господарського суду міста Києва

Господарський суд міста Києва зобов'язав акціонерне товариство Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» спростувати недостовірну інформацію про нібито небажання операторів газопостачальних компаній розраховуватися з Нафтогазом за газ для населення.

За рішенням Господарського суду міста Києва від 8 грудня 2020 року у справі №910/14005/20, НАК «Нафтогаз України» вже виклав на сайті компанії повідомлення, де компанія визнає, що раніше розповсюджувала фейки, які «паплюжать та принижують ділову репутацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональна газова компанія».

Мова про інформацію, яка була зазначена у статті «Газопостачальні компанії РГК з 1 серпня не розраховуються з «Нафтогазом» за газ для населення». Зокрема «Нафтогазом» тепер спростовує, що:

«Газопостачальні компанії РГК з 1 серпня не розраховуються з Нафтогазом за газ для населення».

«Газопостачальні компанії (газзбути), що працюють під брендом Регіональна газова компанія (РГК), з 1 серпня 2020 року припинили здійснювати оплату природного газу, який вони отримали від НАК «Нафтогаз України» під час дії спецобов`язків (ПСО)».

«Попри збільшення платежів у січні-липні 2020 року, борг газзбутів за природний газ для потреб населення зріс порівняно з початком минулого опалювального сезону на 1, 116 млрд грн (з них 0, 338 млрд грн - РГК) та склав станом на 31.08.20 24, 091 млрд грн (з них 12,826 млрд грн - борг газзбутів РГК)».

«За липень (останній місяць дії ПСО) газзбути РГК отримали від Нафтогазу природний газ для населення на 340 млн грн, проте в серпні 2020 року перерахували лише 700 тис. грн.»

за 04.09.2020 року є недостовірною та такою, що паплюжить та принижує ділову репутацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональна газова компанія».

До слова, українці можуть вимагати в постачальника газу відшкодування шкоди за додаткові нарахування в платіжках. Про це керівниця громадської організації «Ліга антитрасту» Агія Загребельська повідомила у відеозаписі на власній Facebook-сторінці.