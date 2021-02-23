Чому падає видобуток вітчизняного газу? Експерт назвав несподівану причину

«Інтерпайп» Пінчука з 2014 року є фактично монопольним постачальником труб для «Нафтогазу»

Падіння видобутку газу «Нафтогазом» пов’язане з лобіюванням інтересів Пінчука – Кушнірук

Однією з причин падіння видобутку природного газу державною компанією НАК «Нафтогаз України» на 5% стало лобіювання інтересів олігарха Віктора Пінчука, який став монопольним постачальником труб. Про це заявив економіст Борис Кушнірук у своєму блозі на сайті Liga.Net.

«Ті, хто зараз веде інформаційну кампанію з дискредитації пана Коболєва, зокрема в контексті зменшення обсягів видобування природного газу та збитків у НАК «Нафтогаз», природу яких ще потрібно правильно розуміти, «забувають» пояснити, що це, зокрема пов’язано з лобіюванням інтересів пана Пінчука», – повідомив Кушнірук.

За його словами, завдяки введеним за ініціативи «Інтерпайпу» спеціальним митам на імпорт труб для нафтогазової промисловості, структури олігарха Пінчука стали монопольними постачальниками трубної продукції для держкомпанії.

«Після введення заборонювальних ставок мита, на тендерах, які проводила державна компанія «Укргазвидобування», що входить до складу НАК «Нафтогаз», суттєво впала конкуренція. Якщо в грудні 2019 року було 9 постачальників, то в грудні 2020 року – лише два, один із яких – «Інтерпайп», – пояснив економіст.

Штучне обмеження конкуренції серед постачальників труб для «Укргазвидобування» призвело до зростання цін на них, а від так надмірних фінансових витрат державної компанії.

Нагадаємо, компанія «Інтерпайп» Віктора Пінчука подалася на тендер «Нафтогазу» на поставку труб на суму 500 млн грн в обхід рішенню АМКУ про заборону участі в державних тендерах через махінації і зловживання компанії.

«Інтерпайп» Пінчука з 2014 року є фактично монопольним постачальником трубної продукції для державної компанії «Нафтогаз України». Із 2014 по 2020 рік «Інтерпайп» продав «Нафтогазу» труб на суму понад 16 млрд грн.