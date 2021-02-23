Готується в міністри? Вітренко озвучив найближчі плани

Інтеграція з європейською енергосистемою (ENTSO-E) відбудеться не пізніше 2023 року

Вітренко бачить можливість для збільшення власного видобутку газу

Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко, кандидатуру якого хочуть втретє винести на посаду міністра енергетики і віце-прем’єр-міністра, анонсував масштабні плани щодо газової політики. Своїми грандіозними цілями він поділився в мережі Facebook.

Вітренко зазначив, що наразі опрацьовують введення обмеження націнки монополістів на роздрібному ринку та вдосконалення роботи оптового ринку зокрема щодо обсягів, які мають виставляти на ринок державні компанії. Для споживачів це означає менші ціни.

«Із конкретних речей… – це перехід на одну платіжку за газ та розподіл, водночас щоби тариф на розподіл не був в одних регіонах вищим за тарифи в інших регіонах», – повідомив він.

Вітренко поділився планами щодо ціни на газ: «… Ціна на оптовому ринку газу має бути на рівні так званого експортного паритету (хаб мінус), а не імпортного паритету (хаб плюс). Тобто нижчою. Це знов ж таки не популізм, це глибоке розуміння того, що можна й потрібно робити. І немає протиріччя в тому, що імпортний паритет може бути за конкретних обставин економічно обґрунтованою ціною, просто ці обставини відображують реальні зловживання з боку Газпрому, з якими Нафтогаз може й має боротися».

Вітренко зазначив, що в сервісі відбудеться діджиталізація. Держава допомагатиме людям легко порівнювати ціни на газ і змінювати постачальників, щоби менше платити. Наприклад, для цього може використовуватися застосунок «Дія» та «бот».

«Ми плануємо забезпечити автоматичний обмін даними між системою нарахування монетизованих субсидій і системами виставлення рахунків за комунальні послуги. Так і держава, і споживач, зможуть легко контролювати, яку частину рахунку покриває субсидія. Державі це потрібно для того, щоби бути готовою оперативно допомагати тим, хто неспроможний сплатити рахунок», – сказав він.

Також Вітренко бачить можливість для збільшення власного видобутку газу. Для цього зокрема потрібно, щоб одним із пріоритетів у роботі для державної компанії «Укргазвидобування» було залучення міжнародних стратегічних інвесторів.

Вітренко додав, що інтеграція з європейською енергосистемою (ENTSO-E) відбудеться не пізніше 2023 року. Це означає незалежність від поставок електроенергії з Росії та Білорусь. Водночас інтеграція з великим ринком із ліквідністю і прозорими правилами призведе до демонополізації українського ринку.

Також Вітренко виправдався за те, що запропонував відновити імпорт газу з Росії. Мовляв, його слова не так зрозуміли.

Нагадаємо, 16 лютого Верховна Рада ухвалила проєкт закону «Про внесення змін у деякі закони України про поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби».

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що «з великою ймовірністю» буде успішна третя спроба голосування в Раді за призначення міністром енергетики Юрія Вітренка.