Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Газовий шантаж РФ: президент попередив, що на Україну та ЄС чекають складні часи

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Газовий шантаж РФ: президент попередив, що на Україну та ЄС чекають складні часи
Зеленський:уряд робить все, щоб Україна була готова пройти цей зимовий сезон
фото: Офіс президента

Зеленський попередив про найскладніший в історії зимовий сезон

Через російський газовий шантаж ціни на газ у Європі 24-25 серпня вже перевищили рівень $3300 за тисячу кубометрів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

«Ця російська антиєвропейська політика має справді руйнівний характер, але в стратегічній перспективі – для самої Росії. Не буде більше такого гравця на енергоринку Європи, як Росія», – зазначив він.

За словами Зеленського, актуальна ситуація дуже небезпечна, дуже гостра. Але більшість європейських країн підійшли до енергетичної проблематики дуже відповідально і роблять усе, щоб адаптуватись, щоб захиститись.

«Якщо хтось там в Росії думає, що цієї зими поставить на коліна Європу в цілому, чи Україну, чи інші окремі країни, то це провальний розрахунок. Я вважаю, що Європа достатньо міцна, щоб виправити помилки минулого, щоб стати незалежною від російської енергосистеми, від російських енергоносіїв і щоб не поступатися шантажу енергетичних терористів з «Газпрому», – додав президент.

Він зазначив, що Україна тісно координує дії з партнерами і в цих питаннях – в питаннях енергетики. Уряд України, наші державні компанії роблять все, щоб Україна була готова пройти цей зимовий сезон.

«Він дійсно буде найскладнішим в нашій історії. І ми зараз у таких обставинах, коли вже зрозуміло, що ворог не досягне своїх цілей, але ще потрібен час, ще потрібні зусилля, щоб російський розрахунок зламався, щоб вони програли і в цьому. Ми маємо витримати цей час і зробити всі необхідні зусилля разом із партнерами. І так буде», – додав він.

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Газ у Європі встановив новий ціновий рекорд
Ціна на газ в Європі встановила новий рекорд
Вчора, 00:34
Тимчасовий уряд, призначений президентом Руменом Радєвим, хоче укласти нову угоду з російським «Газпромом»
Болгарія хоче відновити закупівлю газу в «Газпрому»: деталі
22 серпня, 16:38
Німеччина попередила, що Москва може ще більше скоротити постачання газу
Ціни на газ у Європі оновили рекорд
22 серпня, 12:35

Економіка

Газовий шантаж РФ: президент попередив, що на Україну та ЄС чекають складні часи
Газовий шантаж РФ: президент попередив, що на Україну та ЄС чекають складні часи
Українські ліси – у приватні руки? Уряд під час війни підготував скандальне рішення
Українські ліси – у приватні руки? Уряд під час війни підготував скандальне рішення
З українських портів вийдуть ще п’ять суден із продовольством: деталі від ООН
З українських портів вийдуть ще п’ять суден із продовольством: деталі від ООН
Ціна на газ в Європі встановила новий рекорд
Ціна на газ в Європі встановила новий рекорд
Щедрий подарунок. Стали відомі деталі про новий пакет допомоги від США
Щедрий подарунок. Стали відомі деталі про новий пакет допомоги від США
Недійсні гривні: Нацбанк показав мічені купюри
Недійсні гривні: Нацбанк показав мічені купюри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Шуфрич повернувся в Україну 
80K
«Мы на это не рассчитывали». Пропагандист Путіна пояснив, чому Росія програє в Україні (відео)
64K
Удар по Чаплиному: Арестович анонсував відповідь ЗСУ
53K
У Миколаєві, Кривому Розі та на Київщині лунають вибухи
52K
Авіація вдарила по Каховському мосту та системах ППО окупантів
52K
На Київщині прогриміли вибухи

Новини

Пілоти армії РФ не отримують «бойові» за війну в Україні – розвідка
Вчора, 17:30
Іспанія передасть Україні ППО та бронемобілі 
Вчора, 14:31
Порошенко закликає владу починати контрнаступ
Вчора, 10:13
Українські воїни зупинили наступ окупантів на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:13
Що увійде в рекордний пакет допомоги від США: деталі
24 серпня, 20:58
Путін вирішив купувати українських школярів на загарбаних територіях 
24 серпня, 18:05

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту