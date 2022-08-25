Газовий шантаж РФ: президент попередив, що на Україну та ЄС чекають складні часи

Зеленський попередив про найскладніший в історії зимовий сезон

Через російський газовий шантаж ціни на газ у Європі 24-25 серпня вже перевищили рівень $3300 за тисячу кубометрів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

«Ця російська антиєвропейська політика має справді руйнівний характер, але в стратегічній перспективі – для самої Росії. Не буде більше такого гравця на енергоринку Європи, як Росія», – зазначив він.

За словами Зеленського, актуальна ситуація дуже небезпечна, дуже гостра. Але більшість європейських країн підійшли до енергетичної проблематики дуже відповідально і роблять усе, щоб адаптуватись, щоб захиститись.

«Якщо хтось там в Росії думає, що цієї зими поставить на коліна Європу в цілому, чи Україну, чи інші окремі країни, то це провальний розрахунок. Я вважаю, що Європа достатньо міцна, щоб виправити помилки минулого, щоб стати незалежною від російської енергосистеми, від російських енергоносіїв і щоб не поступатися шантажу енергетичних терористів з «Газпрому», – додав президент.

Він зазначив, що Україна тісно координує дії з партнерами і в цих питаннях – в питаннях енергетики. Уряд України, наші державні компанії роблять все, щоб Україна була готова пройти цей зимовий сезон.

«Він дійсно буде найскладнішим в нашій історії. І ми зараз у таких обставинах, коли вже зрозуміло, що ворог не досягне своїх цілей, але ще потрібен час, ще потрібні зусилля, щоб російський розрахунок зламався, щоб вони програли і в цьому. Ми маємо витримати цей час і зробити всі необхідні зусилля разом із партнерами. І так буде», – додав він.