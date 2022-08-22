Ціни на газ у Європі оновили рекорд

Німеччина попередила, що Москва може ще більше скоротити постачання газу

Ціна перевищила позначку в $2800 доларів за тисячу кубометрів

Через ремонт «Північного потоку-1» спотова ціна газу в Європі продовжує зростати і вперше з березня 2022 року перевищила позначку в $2800 доларів за тисячу кубометрів. Про це йдеться у даних біржі ICE.

Газ подорожчав уже більш ніж на 8%: вартість найближчого (вересневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures досягла 2860 дол за тисячу кубометрів. При цьому, з початку серпня середня ціна на TTF становила 2230 дол, у липні газ торгувався в середньому по 1764 дол за тисячу кубометрів.

Крім того, у Німеччині попередили, що Москва може ще більше скоротити постачання та повторили заклик до економії енергії.

«У нас попереду дуже критична зима. Ми маємо очікувати, що Путін і надалі скорочуватиме постачання газу», – зазначив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

Нагадаємо, декілька днів тому компанія «Газпром» оголосила про зупинення турбіни «Північного потоку» на три дні для проведення ремонтних робіт.

До слова, під час опалювального сезону тарифи на газ для побутових споживачів в Україні не змінюватимуться. Ціна 7,96 грн за кубометр діятиме до 1 травня 2023 року.