Болгарія хоче відновити закупівлю газу в «Газпрому»: деталі

Наприкінці квітня «Газпром» в односторонньому порядку та в порушення контракту припинив постачання газу до Болгарії

Тимчасовий уряд Болгарії має плани почати переговори з «Газпромом» про відновлення поставок газу до країни. Про це заявив тимчасовий міністр енергетики Болгарії Росен Хрістов, повідомляє кореспондент «Главкому».

У понеділок відбулася зустріч членів урядового газового кризового штабу з представниками організацій роботодавців та бізнесу. На ній тимчасовий міністр енергетики сказав, що болгарський бізнес визначив як прийнятну ціну на газ в розмірі 250 левів (приблизно 125 євро) за мегават-годину, для забезпечення якої є неминучим відновлення переговорів із «Газпромом».

«Якщо ми хочемо отримувати суміш газу за 250 левів, без цього (російського – «Главком») газу така ціна неможлива», – сказав Хрістов.

За словами тимчасового міністра енергетики, це мають бути «дуже інтенсивні переговори з великою політичною підтримкою, із залученням усіх наявних контактів у приватному та політичному секторах». При цьому Болгарія тепер повинна просити російську сторону відкласти для неї необхідні обсяги природного газу, щоб мати можливість отримати його наступного року.

Також Хрістов розкритикував попередній уряд, який привів до складної ситуації в енергетиці та відносинах із РФ. Так, за його словами, «попередня влада зробила все можливе, щоб договір із «Газпромом» надалі діяв дуже важко, а переговори були майже неможливими». «Ми довели відносини з Росією до межі. Такого ще не було. Ми вислали всіх дипломатів. Ми припинили всю комунікацію, ведеться якесь огидне листування», – заявив Хрістов.

Наприкінці квітня «Газпром» в односторонньому порядку та в порушення контракту припинив постачання газу до Болгарії. Це сталося через її відмову оплачувати постачання природного газу за новою схемою, яка не відповідає укладеним договорам.

Спочатку російський президент Володимир Путін висловив вимогу про те, щоб оголошені Росією «ворожі» країни платити за газ лише в рублях. Пізніше «Газпром» запропонував платіжну схему, яка передбачає, що клієнти з цих країн відкриють рахунки в рублях в афілійованому «Газпромбанку» і продовжать платити у валюті, прописаній в контрактах – євро або доларах, а банк сам конвертує платежі. Попередній болгарський уряд заявив, що ця схема платежів несе фінансовий ризик для країни.

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