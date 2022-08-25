Ціна на газ в Європі встановила новий рекорд

Ціна перевищила позначку в $3200 за тисячу кубометрів

Ціни на газ у Європі наблизилися до $3200 на торгах у середу – це найвища зафіксована за весь час спостережень ціна, причиною якої є послідовне скорочення Hосією поставок до регіону. Про це йдеться в даних біржі ICE.

Газові контракти в хабі TTF (Нідерланди) з постачанням у вересні встановили максимум 302,995 євро за МВт-год, або $3196,6 за тисячу кубометрів. Після нетривалого утримання на максимумі котирування опустилися до 290 євро за МВт-год або $3060 за тисячу кубів.

Нагадаємо, декілька днів тому компанія «Газпром» оголосила про зупинення турбіни «Північного потоку» на три дні для проведення ремонтних робіт.

До слова, під час опалювального сезону тарифи на газ для побутових споживачів в Україні не змінюватимуться. Ціна 7,96 грн за кубометр діятиме до 1 травня 2023 року.