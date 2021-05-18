«Хмельницькгаз»: 300 тисяч показань лічильників опрацьовано у додатку «104.ua Контролери»

В АТ «Хмельницькгаз» працює 150 інспекторів-контролерів, які обслуговують понад 400 тис. споживачів

Вже рік інспектори газорозподільної компанії використовують мобільний додаток «104.ua Контролери». За цей період опрацьовано понад 80% даних приладів обліку, а з початку року – близько 25%. Інноваційний додаток розроблений для точності передачі фактичного споживання газу споживачами.

Сучасний сервіс використовується для актуалізації даних споживачів під час контрольного зняття показників лічильників, зокрема, інвентаризації. Адже із завершенням опалювального періоду, необхідно дані, подані клієнтами, привести у відповідність до реальних показань приладів обліку. Використання мобільного додатку унеможливлює будь-які розбіжності. Контролер проводить фотофіксацію мобільним додатком у присутності споживача. Зафіксовані показання одразу відображаються в особовому рахунку клієнта та доступні для перегляду 24/7.

«Проведення інспекторами інвентаризації та звірки даних лічильника – необхідна та спільна справа як клієнтів, так і газорозподільної компанії, – зауважує комерційний директор АТ «Хмельницькгаз» Олександр Надольний. – Дані з додатку «104.ua Контролери» опрацьовуються автоматично і зберігаються у системі. Додаток щоденно формує завдання для контрольного зняття показань лічильників природного газу у споживачів. На початку робочого дня контролер відкриває додаток, підключається до сервера і бачить, які адреси потрібно відвідати».

Під час процедури зняття контрольних показань, інспектор здійснює огляд лічильника та пломби на предмет їхнього ушкодження. Дана інформація також фіксується у додатку.

Нині в АТ «Хмельницькгаз» працює 150 інспекторів-контролерів, які обслуговують понад 400 тис. споживачів. Завдяки використанню додатку «104.ua Контролери», фотофіксація проводиться за лічені хвилини, крім того, відійшли у минуле паперові записи та неточності. Запровадження інноваційного додатку значно підвищило якість клієнтського обслуговування та, відповідно, осучаснило та спростило стандарти роботи газовиків.

Нагадаємо, за вісім місяців роботи мобільного додатку «104.ua Контролери» працівники АТ «Чернівцігаз» зафіксували 150 тисяч показників лічильників газу.

АТ «Хмельницькгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Хмельницької області (окрім м.Шепетівки та Шепетівського району) у співпраці з брендом РГК. Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній у яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис.км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.