«Сумигаз»: 188 тисяч домогосподарств приватного сектора не мають технічного обслуговування

Укласти договір з газорозподільною компанією споживачі природного газу можуть у 104.ua Клієнтському просторі

У АТ «Сумигаз» закликають споживачів подбати про безпеку та укласти договори на технічне обслуговування внутрішніх газових мереж. На сьогодні у Сумській області не обслуговуються мережі 188 тисяч домогосподарств приватного сектора.

Відповідно до законодавства, відповідальність за внутрішні мережі та газове обладнання у квартирах і приватних будинках несуть їх власники.

«Сумигаз пропонує споживачам єдину вартість проведення технічного обслуговування внутрішніх мереж. Вартість робіт разом з ПДВ складає 300 грн. на рік. Кожна родина може самостійно подбати про свою безпеку та своїх близьких. Регулярне технічне обслуговування один раз на рік дозволяє утримувати внутрішні газові мережі у справному стані», – зазначає директор з капітального будівництва АТ «Сумигаз» Катерина Дакар.

Що отримує споживач, підписавши угоду з газорозподільною компанією?

приладовий контроль на щільність з’єднань газопроводів;

огляд наявності та перевірку герметичності футлярів у місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку;

перевірку працездатності і змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах.

Укласти договір з газорозподільною компанією споживачі природного газу можуть у 104.ua Клієнтському просторі.

Нагадаємо, за вісім місяців роботи мобільного додатку «104.ua Контролери» працівники АТ «Чернівцігаз» зафіксували 150 тисяч показників лічильників газу.