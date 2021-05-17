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    «Сумигаз»: 188 тисяч домогосподарств приватного сектора не мають технічного обслуговування

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    «Сумигаз»: 188 тисяч домогосподарств приватного сектора не мають технічного обслуговування

    Укласти договір з газорозподільною компанією споживачі природного газу можуть у 104.ua Клієнтському просторі

    У АТ «Сумигаз» закликають споживачів подбати про безпеку та укласти договори на технічне обслуговування внутрішніх газових мереж. На сьогодні у Сумській області не обслуговуються мережі 188 тисяч домогосподарств приватного сектора.

    Відповідно до законодавства, відповідальність за внутрішні мережі та газове обладнання у квартирах і приватних будинках несуть їх власники.

    «Сумигаз пропонує споживачам єдину вартість проведення технічного обслуговування внутрішніх мереж. Вартість робіт разом з ПДВ складає 300 грн. на рік. Кожна родина може самостійно подбати про свою безпеку та своїх близьких. Регулярне технічне обслуговування один раз на рік дозволяє утримувати внутрішні газові мережі у справному стані», – зазначає директор з капітального будівництва АТ «Сумигаз» Катерина Дакар.

    Що отримує споживач, підписавши угоду з газорозподільною компанією?

    • приладовий контроль на щільність з’єднань газопроводів;
    • огляд наявності та перевірку герметичності футлярів у місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку;
    • перевірку працездатності і змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах.

    Укласти договір з газорозподільною компанією споживачі природного газу можуть у 104.ua Клієнтському просторі.

    Нагадаємо, за вісім місяців роботи мобільного додатку «104.ua Контролери» працівники АТ «Чернівцігаз» зафіксували 150 тисяч показників лічильників газу.

    Теги: Суми Сумщина РГК
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    «Сумигаз»: 188 тисяч домогосподарств приватного сектора не мають технічного обслуговування