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    Контролери «Чернівцігазу» здійснили фіксацію понад 150 тисяч показників

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    Контролери «Чернівцігазу» здійснили фіксацію понад 150 тисяч показників

    У компанії «Чернівцігаз» працює 55 контролерів. Кожен з них протягом дня фіксує близько 40 показників лічильників

    За вісім місяців роботи мобільного додатку «104.ua Контролери» працівники АТ «Чернівцігаз» зафіксували 150 тисяч показників лічильників газу. Зокрема з початку інвентаризації контролерам вдалося зняти понад 13 тисяч показників. Використання додатку «104.ua Контролери» підвищило якість клієнтського обслуговування та осучаснило стандарти роботи газовиків.

    Дехто передає невірні показники лічильника свідомо, а дехто дійсно помилившись. Саме для цього і проводяться інвентаризація, аби споживачі були впевнені, що облік газу здійснюється прозоро і чесно. Контрольна фотофіксація показань лічильників фахівцями газових компаній триває кілька секунд. Натомість дозволяє уникнути будь-яких розбіжностей зі споживачем. Автоматично це фото обробляється і дані в режимі онлайн оновлюються на особовому рахунку клієнта.

    «Замість величезної кількості паперових записів тепер у контролерів «Черінвцігазу» сучасні телефони. Додаток «104.ua Контролери» дозволяє уникати помилок та похибок, а основне – значно пришвидшити роботу. На краще і газовикам, і споживачам. Окрім показників лічильника, контролер у додатку фіксує також його модель, розміщення та стан. Вся зібрана інформація опрацьовується автоматично і зберігається у системі», – пояснює начальник відділу інспектування АТ «Чернівцігаз» Олександр Стужук.

    У компанії «Чернівцігаз» працює 55 контролерів. Кожен з них протягом дня фіксує близько 40 показників лічильників. Загалом в Чернівецькій області понад 230 тисяч споживачів природного газу, яких обслуговує АТ «Чернівцігаз» та до яких мають навідатися контролери.

    Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» експлуатує 8 788 км. газопроводів. У 2020 році підприємство протранспортувало близько 254,5 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб.
    Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.
    Теги: РГК
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