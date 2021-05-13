Контролери «Чернівцігазу» здійснили фіксацію понад 150 тисяч показників
У компанії «Чернівцігаз» працює 55 контролерів. Кожен з них протягом дня фіксує близько 40 показників лічильників
За вісім місяців роботи мобільного додатку «104.ua Контролери» працівники АТ «Чернівцігаз» зафіксували 150 тисяч показників лічильників газу. Зокрема з початку інвентаризації контролерам вдалося зняти понад 13 тисяч показників. Використання додатку «104.ua Контролери» підвищило якість клієнтського обслуговування та осучаснило стандарти роботи газовиків.
Дехто передає невірні показники лічильника свідомо, а дехто дійсно помилившись. Саме для цього і проводяться інвентаризація, аби споживачі були впевнені, що облік газу здійснюється прозоро і чесно. Контрольна фотофіксація показань лічильників фахівцями газових компаній триває кілька секунд. Натомість дозволяє уникнути будь-яких розбіжностей зі споживачем. Автоматично це фото обробляється і дані в режимі онлайн оновлюються на особовому рахунку клієнта.
«Замість величезної кількості паперових записів тепер у контролерів «Черінвцігазу» сучасні телефони. Додаток «104.ua Контролери» дозволяє уникати помилок та похибок, а основне – значно пришвидшити роботу. На краще і газовикам, і споживачам. Окрім показників лічильника, контролер у додатку фіксує також його модель, розміщення та стан. Вся зібрана інформація опрацьовується автоматично і зберігається у системі», – пояснює начальник відділу інспектування АТ «Чернівцігаз» Олександр Стужук.
У компанії «Чернівцігаз» працює 55 контролерів. Кожен з них протягом дня фіксує близько 40 показників лічильників. Загалом в Чернівецькій області понад 230 тисяч споживачів природного газу, яких обслуговує АТ «Чернівцігаз» та до яких мають навідатися контролери.