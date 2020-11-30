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    Економіка та фінанси

    «Хмельницькобленерго» і південнокорейська корпорація КТ почали співпрацю щодо впровадження «розумних мереж»

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    &laquo;Хмельницькобленерго&raquo; є державним оператором послуг розподілу електроенергії,70% акцій компанії належать державі, інші 30% &ndash; приватним юридичним та фізичним особам - «Хмельницькобленерго» і південнокорейська корпорація КТ почали співпрацю щодо впровадження «розумних мереж»
    «Хмельницькобленерго» є державним оператором послуг розподілу електроенергії,70% акцій компанії належать державі, інші 30% – приватним юридичним та фізичним особам

    Корпорація КТ і «Хмельницькобленерго» розвиватимуть співробітництво з метою впровадження передової вимірювальної інфраструктури в Україні

    Починаючи з понеділка, 30 листопада, спеціалісти «Хмельницькобленерго» проведуть велику кількість відео-зустрічей з південнокорейською корпорацією КТ. Нещодавно створена обидвома компаніями група з реалізації завдань протягом усього цього тижня буде проводити спільні консультації, обговорення, воркшопи і вебінари. Ці активності є першим системним кроком до реалізації домовленостей, викладених у Меморандумі про взаєморозуміння, підписаному корпорацією КТ і «Хмельницькобленерго» ще 7 вересня 2020 року. 

    Підписання цього документа супроводжувалося наступним підписанням Меморандуму про Взаєморозуміння між корпорацією КТ і Міністерством енергетики України 30 жовтня цього року.  

    Згідно з Меморандумом, дві сторони (Корпорація КТ і «Хмельницькобленерго») розвиватимуть співробітництво з метою впровадження передової вимірювальної інфраструктури в Україні. На виконання цього завдання компанії сформували групу з реалізації завдань. З цього часу спеціалісти обидвох компаній перебувають у тісному робочому контакті на різних каналах зв’язку, а перші інтенсивні комплексні консультації на всіх рівнях заплановано на цей тиждень.  

    «Ми у щотижневому режимі зв’язуємося з корейськими партнерами уже практично десь протягом півроку і їм дуже вдячні за це, – каже виконувач обов’язків генерального директора «Хмельницькобленерго» Олег Козачук. – Бути першим обленерго в Україні, що удостоїлося можливості працювати з технологіями, які використовує корпорація КТ, це м’яко кажучи, дуже корисно». 

    Санґкі Лі, віце-президент напрямку міжнародного розвитку корпорації КТ каже, що його компанія вивчала різноманітні шляхи покращення енергоефективності в українському енергетичному секторі шляхом співробітництва з «Хмельницькобленерго». Зокрема, корпорація КТ планує активно долучитися до покращення енергоефективності шляхом впровадження технологій, що використовують штучний інтелект (ШІ) і великі дані (big data).  

    АТ «Хмельницькобленерго» є державним оператором послуг розподілу електроенергії,70% акцій компанії належать державі, інші 30% – приватним юридичним та фізичним особам. Чистий прибуток компанії в 2019 році склав 85,7 млн. грн, що більше, ніж прибуток всіх державних енергорозподільчих компаній в Україні разом. Дивіденди на частку держави за 2019 рік склали близько 30 млн грн.
    Корпорація КТ, найбільший корейський провайдер телекомунікаційних послуг, впроваджує в одній з найбільш розвинених країн світу нову еру інновацій – з використанням 5G, великих даних, інтернету речей, хмарних, блокчейн та інших трасформативних технологій. Після першої тестової демонстрації 5G-послуг протягом Зимових олімпійських ігор 2018 року у Пхьончхані, Корпорація КТ запустила першу в світі загальнодержавну мережу 5G у квітні 2019 р. Для допомоги у боротьбі  з пандемією COVID-19 Корпорація КТ організувала соціальну кампанію під назвою «Ma-Eum:TACT (Від серця до серця)», в рамках якої КТ забезпечує технологічну підтримку людям і представникам бізнесу, які її потребують. 
    Теги: технології штучний інтелект
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